Dünya medyası saldırıyı böyle duyurdu

T24

CNN televizyonun "son dakika" ibaresiyle verdiği haberde, askerlerin halatla gemiye inmesi, bir sivilin sopayla İsrail askerine karşı koyması ve yaralı görüntülerine yer verildi.İsrail ordusunun CNN’e yaptığı açıklamaya göre, 10’dan fazla ölünün bulunduğu, 10 askerin de yaralandığı belirtilen haberde, Dışişleri Bakanlığının İsrail’den acil açıklama beklediği ifade edildi.Haberde, Mısır’daki CNN muhabirine bağlantı yapıldı ve muhabir, temas kurduğu Mısırlı bir yetkilinin saldırıya şaşırmadığını, bunu "kaçınılmaz" olarak nitelendirdiğini aktardı.Türkiye’deki İsrail Konsolosluğu önündeki protesto gösterisine canlı bağlanan CNN’in bölge muhabiri, gösteriye ilişkin ayrıntı verdi ve "intikam yeminleri edildiğini" söyledi. Muhabir, "bir zamanlar bölgede yakın stratejik ilişki içindeki Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük zarar gördüğü, bu olayın da iki ülkeyi daha fazla gerebileceği" yorumunda bulundu.CNN’in internet sitesindeki haberde de İsrail askerlerinin, sabaha karşı, Gazze’ye yardım götüren bir Türk gemisine çıktığı belirtildi. Özgür Gazze Hareketi’nin Twitter sayfasına konulan, "Yerel saatle 04.30’da İsrail komandoları, helikopterden Türk gemisinin güvertesine indi ve hemen silahsız sivillere ateş açtı" ifadesine yer verildi.Dışişleri Bakanlığının, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy’i bakanlığa çağırdığı belirtilen ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan’ın açıklamasına değinilen haberde, Türkiye’deki protestolar anlatıldı.Haberde, İsrail ordusunun, "herhangi bir gemiye saldırılmadığı, sadece İsrail hükümetinin İsrail ile koordine edilmeden Gazze şeridine gidilmesini engelleme kararını yerine getirdiği" yönündeki açıklaması aktarıldı.MSNBC’nin internet sitesindeki haberde de İsrail televizyonu ve "eylemci grubunun bir avukatına" atıf yapılarak, "İsrail donanma komandolarının, kuşatma altındaki Gazze’ye yardım ve Filistin yanlısı eylemcileri taşıyan 6 gemiden en az birine saldırdığı" belirtildi.Saldırıda en az 10 ölü bulunduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi ve Kanal 10 televizyonunun "gemiye çıkan İsrail donanma komandolarının halen aramalarını sürdürdüğü, askerlerin Filistin yanlısı eylemcilerin şiddet içeren direnişiyle karşılaştığı ve kesin ölü sayısını daha fazla olabileceği" haberinden alıntı yapıldı. Haberde, İsrail Ordu Radyosu’nun "gemidekilerin, güverteye inen askerlerin silahlarını ele geçirmeye çalıştığı" iddiasına da yer verildi.El Cezire televizyonunun "Türk gemisinden telefonla alınan bilgiye göre, İsrail donanma güçlerinin gemiye ateş açtığı ve kaptanı yaraladığı" ifadesine atıf yapılan MSNBC’nin haberinde, Türkiye’deki protesto gösterilerinden de bahsedildi.ABC’nin internet sitesinde, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığının açıklamasına yer verilirken, CBS de bir İsrail ordu sözcüsünün, "gemilere binen askerlerin silah kullanımını da içeren şiddetle karşılaştığı ve bunun İsrail askerlerini güç kullanmaya zorladığı" yönündeki iddiası aktarıldı.İngiliz haber kanalları, İsrail’in Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırısını haber bültenlerinde birinci sırada duyururken İngiliz Dışişleri Bakanlığı gemilerde kendi vatandaşlarının bulunup bulunmadığını araştırıyor.İngiliz yayın kuruluşu BBC, "İsrailli komandoların Gazze’ye yardım taşıyan gemilere saldırısının ardından 10’dan fazla kişinin öldüğünü", Sky kanalı ise "en az 16 kişinin öldüğünü" duyurdu. BBC, bültenlerinde saldırı görüntülerine de yer veriyor.BBC, komandoların gemilerin önünü kestiği noktanın belirsiz olduğunu ancak İsrail’in, gemilerin kara sularına girmemesi için uyarıda bulunduğunu belirtti.Gemilerin 10 bin ton yardım malzemesi taşıdığına ve bugün Gazze’ye ulaşmasının beklendiğine dikkati çeken BBC, İsrailli askeri yetkililerin, gemidekilerin askerlere saldırdığını iddia ettiğini bildiriyor.Sky kanalı da, görgü tanıklarına dayanarak gemidekilerin, İsrailli askerlere bıçak, sopa ve baltalarla saldırdığını, Türk Dışişleri Bakanlığının saldırıları en ağır şekilde protesto ettiğini aktardı.Sky ayrıca, saldırının Washington’da ABD Başkanı Barack Obama ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılacak görüşme öncesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.Sky’ın Orta Doğu muhabiri Dominic Waghorn, İsrail’in yardım gemilerini "provokasyon filosu" olarak nitelendirdiğini belirtti ve "Ne gerekçeyle olursa olsun yardım taşıyan gemilere saldıran İsrailli askerlerin, İsrail için hiç iyi olmadığı ve iyi görünmediği" yorumunu yaptı.Bu arada İngiliz Dışişleri Bakanlığı, gemilerde kendi vatandaşlarının olup olmadığını araştırıyor.İsrail gazeteleri, Gazze açıklarındaki çatışmanın “yolcuların, komandoların ellerinde silahları almaya kalkışması üzerine” başladığını öne sürdü. Yediot Ahronot, yolcuların “çatışmadan kaçınacaklarını defalarca vurgulamasına rağmen İsrail askerlerinin ateş açtığını belirtirken, Jerusalem Post, çatışmada en az 2 İsrail komandosunun da yaralandığını öne sürdü.Yardım gemilerine çıkan İsrail askerleriyle, komandoların silahlarını ellerinden almaya çalışan yolcular arasında çıkan çatışmada en 10 ölü, 60 yaralı bulunduğu bildiriliyor. Çıkan çatışmada 2 İsrail komandosu da yaralandı“Gazze’ye Yardım konvoyundaki yolcular, gemilere çıkan İsrail komandolarının ellerindeki silahları almaya kalkınca çatışma çıktı. İsrail komandoları ateş ve gazla karşılık verince en az iki kişi öldü, düzinelerce kişi yaralandı.“Eylemciler yardım gemilerine denizden ve havadan çıkarma yapan İsrail komandolarına karşı koymayacaklarını defalarca tekrarlamalarına rağmen çatışma çıktı. En az 2 ölü, düzinelerce yaralı bulunduğu bildiriliyor. İsrail kaynakları yolcuların masum olmadığını ve komandolara karşı şiddet kullandığını ve çatışma için hazırlıklı olduklarını öne sürdü.”