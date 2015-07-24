Dünya medyası IŞİD operasyonunu böyle gördü

Dünya medyası, Türk jetlerinin Suriye'deki IŞİD mevzilerine yönelik hava operasyonunu “flaş gelişme” olarak duyurdu. İlk olarak AP ve Reuters'ın geçtiği haber, dünyanın saygın medya kuruluşları tarafından da paylaşıldı.

ASSOCIATED PRESS

AP, TRT’ye dayandırdığı haberinde, “Türk savaş uçakları, Suriye’de IŞİD hedeflerini vurdu” ifadesini kullandı. Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal etmediğinin belirtildiği haberde, operasyonun, IŞİD militanlarının Suriye’den açtığı ateşle bir Türk askerini öldürmesinden bir gün sonra geldiği” vurgulandı. AP sonraki haberlerinde, Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya yer verdi. Diyarbakır Hava Üssü'nden kalkan F-16'ların, Kilis'te sınır hatta boyunca IŞİD hedeflerini akıllı bombalarla vurduğu" aktarıldı.



REUTERS

Reuters ise bir Türk güvenlik yetkisine dayandırdığı haberi, “Türk savaş uçakları, Cuma günü erken saatlerde, sınırı geçmeden Suriye’deki dört IŞİD hedefini vurdu” ifadesiyle geçti. Reuters da haberinde hava harekâtının bir askerin şehit edilmesinden bir gün sonra yapıldığını hatırlattı.



AFP

Fransız Haber Ajansı, Başbakanlık’ın açıkmasını baz aldığı haberinde, “Türkiye jetleri, Cuma günü erken saatlerde ilk kez Suriye’deki IŞİD cihatçılarını bombaladı” ifadesini kullandı. Haberde, harekâtın, IŞİD'in 2013 yılında Irak ve Suriye'de alan kazanmaya başlamasından bu yana Türkiye tarafından düzenlenen ilk operasyon olduğu vurgulandı.



BBC

İngiliz yayın kuruluşu BBC de operasyonu Başbakanlık'ın açıklamasının ardından duyurdu. "Türkiye hükümeti, Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombaladığını açıkladı" spotuyla geçtiği haberde BBC, önceki gün bir askerin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısına ve pazartesi günü yaşanan Suruç katliamına vurgu yaptı.