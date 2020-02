Dünya May'in güvenoyu almasını ve Menbiç'teki intihar saldırısını konuşuyor

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

Avrupa basınının gündeminde İngiltere'de yapılan hükümete güvensizlik oylaması ve May'in güvenoyu aldıktan sonra yaptığı açıklamalar var. ABD basını ise radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in üstlendiği ve 4 ABD'linin hayatını kaybettiği, Menbiç'teki intihar saldırısını ilk sayfasına taşıdı. ABD'nin önde gelen gazeteleri bu saldırının Trump'ın "Suriye'den çekiliyoruz" ve "IŞİD'i yendik" açıklamalarından sonra gelmesinin Washington'da endişe yarattığını belirtti.

17 Ocak 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | May oylamadan sağ salim çıktı, ancak Britanya hâlâ Brexit çıkmazında

Britanya Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası'nda 19 oy farkla güvenoyu almayı başardı. Yapılan oylamada 306 parlamenter May'e güvensizlik oyu verirken 325 kişi ise başbakana destek çıktı. The Guardian'ın aktardığına göre May oylamadan sonra bir açıklama yaptı ve bu açıklamada her görüşten siyasetçi ile yeni bir anlaşma hakkında görüşeceğini belirtti. İşçi Partisi lideri Corbyn anlaşmasız Brexit ihtimali ortadan kalkmadığı sürece May ile görüşmeyeceğini belirtti.

Financial Times | Yakın geçen oylamadan sonra May Brexit için fikirler arıyor

FT de başbakanın 19 oy fark ile güvenoyu almasını ve ardından yeni anlaşma için birçok farklı görüşten siyasetçi ile görüşmek istediğini açıklamasını manşetine taşıdı. FT ayrıca Demokratik Birlik Partisi'nin oylarının başbakanı "kurtardığını" belirtti.

New York Times | IŞİD'in konvoyu hedef aldığı saldırıda 4 ABD'li hayatını kaybetti

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, Suriye'nin Menbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye gezdiği bölgenin yakınında bir intihar saldırısı gerçekleştirdi. New York Times'ın haberine göre patlama sırasında bir grup ABD askeri sıkça yemek yemeye gittikleri "Palace of the Princes" restoranındaydı ve intihar saldırısı bu restoranın yakınında yapıldı. Habere göre saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti ve bu kişilerden 4'ü ABD vatandaşıydı. New York Times saldırının Trump'ın "Suriye'den çekilme ve IŞİD'i yendik" açıklamasından kısa süre sonra geldiğine dikkati çekti. Habere göre IŞİD'in bu saldırısı Trump'ın çekilme kararını etkileyebilir.

The Washington Post | Ölümler Suriye tartışmasını tekrar canlandırdı

WP de radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in Menbiç'te yaptığı terör saldırısını ilk sayfasına taşıdı. Washington Post'un haberine göre yapılan saldırı Trump'ın "çekilme kararı" konusunda tartışma yarattı. Bazı siyasetçi ve uzmanlar Trump'ın "IŞİD'i yendik" söyleminde haklı olduğunu belirtirken, bazıları ise yapılan terör saldırısının Trump'ın açıklamaları yüzünden meydana geldiğini ifade etti.

Wall Street Journal | ABD'de yapılan soruşturmada Huawei ticari sırları çaldığı iddiasıyla suçlanıyor

WSJ'nin haberine göre ABD'li savcılar Huawei hakkında soruşturma başlattı. Habere göre soruşturmanın nedeni ise Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li ortaklarının ticari sırlarını çaldığı iddiası.

Moscow Times | Lavrov yıllık basın toplantısını gerçekleştirdi, Trump'ın Rus casusu olduğu iddiasının gülünç olduğunu belirtti

Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov'un her yıl düzenli olarak yaptığı basın toplantısını manşetine taşıyan Moscow Times, Lavrov'un toplantıda Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan Brexit'e birçok konuda basın mensuplarının sorularını yanıtladığını belirtti. Lavrov ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Rus casusu olduğu iddilarının komik olduğunu belirtti ve "ABD'de gazetecilerin bununla uğraştığına inanamıyorum dedi.

Le Monde | Theresa May’in Brexit’i çöküyor

15 Ocak Salı günü Britanyalı vekiller 650’de 432 oy çoğunluğuyla Brexit anlaşmasına red oyu verdi. Yenilgi üzerine, muhalefet tarafından, Theresa May için yapılan güven oylaması çoğunluk sağlayamadı. Çıkmaza girilmesi üzerine, başbakan B planı olarak ikinci referandum fikrini sunacak.

Le Figaro | Brexit: Britanyalıları bölen boşanma

Güvenoyunu atlatan Theresa May’in yeni uzlaşma yolları bulması gerekiyor. Le Figaro'nun haberine göre Avrupa Birliği, May’e daha fazla zaman verme konusunda yeşil ışık yaktı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | "Benim görevim Birleşik Krallık'ı AB’den çıkarmak"

FAZ da Theresa May'in Avam Kamarası'ndan güvenoyu almasını ve ardından yaptığı açıklamaları manşetine taşıdı. FAZ, May'in konuşmasından şu sözleri ön plana çıkardı: “İngilizlerin AB'den ayrılma emrini yerine getirmenin görevim olduğuna inanıyorum ve bu görevi yapma niyetindeyim.”

Al Arabiya | Menbiç'te IŞİD'in üstlendiği intihar saldırısında 4 ABD'li asker öldü, üç asker de yaralandı

Al Arabiya'nın aktardığına göre IŞİD'e bağlı Amaq haber ajansı, saldırıyı radikal terör örgütünün üstlendiğini bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, dün yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın durumdan haberdar olduğunu açıkladı.