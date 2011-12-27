Dünya mastürbasyon şampiyonu Tokyolu Masanobu!

T24

'BU İŞE ÇOK EMEK VERİYOR'



Masanobu Sato mastürbasyon konusunda kesinlikle utangaç değil. Hatta San Francisco'da yapılan yıllık Masturbate-a-thon (mastürbasyon maratonu) sırasında kalabalıkların önünde kendini tatmin etmekten hiç çekinmedi. Üstelik ona ödül getiren teknikleri basına detaylarıyla anlattı.Alanında iki kez dünya şampiyonu olan Sato, her sabah güne başlarken 2 saat boyunca mastürbasyon yapıyor. Bu süreçte arkadaşı ise ona aldırmadan günlük ev işlerini yapıyor.Erkek arkadaşına zaman tutarak da yardımcı olan genç kadın, "Bu işe çok emek veriyor ama benim de kendi hobilerim var" diyor.2009'da kendi rekorunu 9 saat 58 dakikayla kıran Sato'nun bir önceki rekoru 9 saat 33 dakikaydı.