Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'na Türkiye'den yeni rekor

Budapeşte’de düzenlenen Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası’na Türkiye’den iki yüzücü Ahmet Nakkaş (55) ve Serkan Atasay (47) rekor kırdı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni yaş dilimi listesine göre artık 18-65 yaş arası genç kabul ediliyor. Yeni ‘genç’ kategorisinde, Türkiye’den iki sporcu, geçtiğimiz günlerde bu kararı doğrulayan bir başarıya imza attı. Yaklaşık 13 bin kişinin başvuru yaptığı ve spor dünyasında olimpiyat oyunları seviyesinde önem taşıyan Dünya Masterlar Şampiyonası’nda Ahmet Nakkaş (55), 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 200 metre karışıkta yaş kategorilerinde şampiyona rekoru kırarken, 200 metre serbestte Avrupa rekoru kırdı. Serkan Atasay (47) ise 50 metre sırt, 50 metre kurbağalama ve 50 metre kelebekte yaş kategorisinde dünya rekoru kırarken, 100 metre sırtta da Avrupa rekoruna imza attı.

Hürriyet'ten Cansu Şimşek'in haberi şöyle:

Yüzmeye ilgisi babasından kaynaklanıyor

Ahmet Nakkaş, Türkiye’nin ilk yüzücülerinden Cumhuriyet’le yaşıt sporcu Nejat Akkaş’ın oğlu. Baba-oğul zaman zaman fırsat bulunca hâlâ birlikte yüzüyor. Yüzmeye ilgisinin babasından kaynaklandığını ifade eden Nakkaş, şu ifadeleri kullanıyor:

“Ortaköy’deki İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü’nde gözümü açtım. Cumhuriyet tarihinin yüzme branşındaki ilk kulübü ve zamanında ‘Dünyanın En İyi Amatör Spor Kulübü’ seçilmiş bir organizasyonun parçası olarak büyüdüm.”

Nakkaş, 15 yaşında ilk kez milli takıma girmiş ve 1984 Los Angeles Olimpiyatları dahil birçok şampiyonada yüzmüş. 24 yaşında tekstil sektöründe iş hayatına başlayınca bir süre spor ve işi beraber yürütmüş. Ancak bir süre sonra yüzmeden uzaklaşmış ve 46 yaşında, babasının da teşviki ile “masterlar” kategorisinde yarışmak için havuza dönmüş:

“Elbette gençken iş hayatı ve antrenmanları bir arada götürmek daha kolaydı. Fakat her yaşın ayrı güzelliği var.”

Türkiye’de yüzmenin elit bir spor olarak algılanmasından rahatsız olan şampiyon yüzücü, “Sadece kalburüstü ailelerden yüzücü çıkarmış gibi bir algı var. Bu mantık değişmeli ve hatta zorunlu eğitimin içinde yüzme olmalı” diyor.

9 yaşından beri havuzda

Serkan Atasay ise aslen Ukraynalı. On seneyi aşkın süredir Türkiye’de yaşayan ve Türk bayrağı için mücadele eden Atasay 9 yaşında yüzmeye başlamış: “17 yaşıma gelmeden artık yüzme hayatım oldu. 1996 Atlanta ve 2004 Atina Olimpiyatları’na katıldım.”

Yolunun Türkiye’ye düşmesinin sebebi de yüzme sevdasına dayanıyor: “36 yaşıma bastığım sene artık havuzdan çekilme zamanım geldiği söylendi. Fenerbahçe’nin davetiyle Türkiye’ye geldim. 2008’de Pekin Olimpiyatları’na da böylece katıldım. Evet, yaşlıydım ama yüzdüm mü, yüzdüm!”

Tatlı rekabet

Serkan Atasay halen Fenerbahçe adına yüzen oğlu başta olmak üzere, özellikle miniklerle çalışıyor. Kendi kulüplerindeki gençlere gerek hoca gerekse de rol model olmaya önem veren Nakkaş ve Atasay arasında da tatlı bir rekabet var. “Serkan hâlâ yüzüyorsa sebebi benim” diyen Nakkaş, bu durumu gülümseyerek şöyle açıklıyor:

“Ben babam sayesinde yeniden yüzmeye başladım. Benim yüzdüğümü gören Serkan da hırslandı, antrenmanlara başladı. Çünkü aramızda 8 yaş, yani tam iki kategori var. Ben ‘Aman Serkan geriden geliyor’ diyerek rekorları kırıyorum, o da ben rekorları kırdıkça hırslanıyor.”