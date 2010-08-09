-DÜNYA MACAR-TÜRK-TURAN KURULTAYI SONA ERDİ BUGAC (A.A) - 08.08.2010 - Mehmet Başaran- Macaristan'ın güneyindeki Bugac kasabasında 6-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ''Dünya Macar-Türk-Turan Kurultayı'', sona erdi. Kurultaya, 16 ülkeden gelen bini aşkın davetlinin yanı sıra yarım milyon Macar ziyaretçi katıldı. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri ile temsil edildiği kurultaya, Adapazarı Belediyesi Mehter Takımı da iştirak etti. Kurultayı düzenleyen Türkolog ve Antropolog Andras Biro, yaptığı açıklamada, ilk kez bu kadar kapsamlı düzenlenen Türk kurultayına gösterilen ilgiden ötürü çok mutlu olduğunu, 2011 yılındaki kurultayın Kazakistan'da gerçekleştirileceğini söyledi. Bugac kasabasının büyük ovasında gerçekleştirilen kurultayda, Orta Asya Türk kökenli 200 otağı çadırı kuruldu, atlı süvarilerin savaş sanatları gösterileri ile Türk kavimlerinin geleneksel özellikleri tanıtıldı. Macaristan Parlamento Başkan Vekili Sandor Lezsak, üç gün süren kurultayı her gün yerinde izleyerek, kurultayı düzenleyenlere destek verdi.