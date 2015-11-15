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Dünya
Deutsche Welle

Dünya liderlerinden saygı duruşu

Antalya'da yapılan G20 Zirvesi'ne katılan liderler, Paris'teki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

15 Kasım 2015 19:31


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen G20 Zirvesi’nin resmi açılışında liderleri Paris ve Ankara'daki terör saldırılarında hayatını kaybedeler için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Açılışta konuşan Erdoğan konuşmanın basına açık bölümünde "Terörizm hepimizin barış ve güvenliği için bir tehdit oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Obama'dan iki kat mücadele sözü

Açılışta söz alan ABD Başkanı Barack Obama ise Ankara ve Paris saldırılarının arkasındaki isim olan IŞİD'i tamamen ortadan kaldırmak için ABD'nin şimdiye kadar harcadığı çabayı ikiye katlama sözü verdi.

ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada da ABD'nin Fransa ile birlikte saldırının sorumlularını yakalayıp adaletin önüne çıkartmak için çalışacağını kaydetmişti.

Obama "Ankara'daki korkunç saldırılarda olduğu gibi, çarpık bir ideoloji uğruna masum insanların öldürülmesi sadece Fransa'ya, Türkiye'ye değil tüm dünya medeniyetine yapılmış bir saldırıdır" şeklinde konuşmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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