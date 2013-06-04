Dünya liderlerinden Gezi Parkı yorumları

RUSYA: Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de yaşanan son olaylarla ilgili, "Türkiye yönetiminin muhalefet ve toplum örgütleriyle diyalog kurarak iç problemlere çözüm bulacağını düşünmek istiyoruz" dedi. Gazetecilerin bir sorusu üzerine ise Putin, "Bizim beklentimiz Türkiye yönetiminin hem siyasi muhalefet, hem toplum örgütleriyle biriken sorunlara çözüm bulunması için diyalog başlatmasıdır. Tartışmaların tarafların birbirini daha iyi duyduğu ve dinlediği sokaktan yapıcı ortamlara çekilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Putin'den 24 saat önce sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye’deki olaylara Rusya’nın dıştan müdahale etmesine gerek yoktur. Bunlar Türkiye’nin iç meselesi. Rusya’nın bu konuda resmi bir açıklama yapması beklenmiyor" demişti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: BM sözcüsü Martin Nesirky, New York'taki Genel sekreterlik binasında yaptığı günlük basın toplantısında, "Türkiye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz" diye konuştu.

BEYAZ SARAY: Beyaz Saray’dan olayların ilk günü olan Cuma gecesi yapılan açıklamada itidal çağrısı yapıldı. Dün yeniden bir açıklama yapan Beyaz Saray İtidal çağrısını yineledi “Türkiye’nin uzun dönem istikrarı, güvenliği ve refahının ifade, toplantı ve yürüyüş gibi temel haklarının güvence altına alınmasında olduğunu” belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak, "polis tarafından aşırı güç kullanımına dair haberlerden kaygı duyduklarını" söyledi.

SURİYE: Suriye’den Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yapılan ilk açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kendi halkını terörize etmekle suçlandı ve "Kardeş Türk halkı böyle bir barbarlığı hak etmiyor" denildi. Suriye Enformasyon Bakanı Umran El Zubi, Erdoğan’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, ülkenin vatandaşlarını Türkiye'ye gelmemeleri konusunda uyardı. "Bakanlığımız Suriye vatandaşlarını güvenlikleri için bu dönemde Türkiye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarmaktadır. Zira Türkiye'nin bazı şehirlerinde güvenlik koşulları kötüleşmiştir ve Erdoğan hükümeti barışçıl protestoculara şiddet uygulamaktadır" denildi.

Suriye’den yapılan son açıklamada el Zubi, Türkiye'deki düşünce tutuklularının serbest bırakılması çağrısında bulunarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin barışçıl göstericilerden bu denli yüksek sayıda Türk vatandaşını tutuklamasının hiçbir geçerli nedeni olmadığını belitti.

ALMANYA: Başbakan Angela Merkel protestoları değerlendirirken, hukuk devleti anlayışının, güvenlik makamlarının her zaman orantılı ve uygun hareket etmesini gerektirdiğini belirterek, tarafları itidale çağırdı. Aynı saatlerde Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da vatandaşlara, "Türkiye'de gösterilerin yapıldığı yerlerden ve kalabalık gruplardan uzak durun" uyarısı yapıldı.

ALMAN SOSYAL DEMOKRAT PARTİ (SPD): Genel Başkan Sigmar Gabriel'in Hürriyet’e verdiği röportajda Türkiye’de devletin fazla yüce bir anlama sahip olduğunu savundu. Gezi Parkı olaylarında şiddetin “ürkütücü” boyutlara ulaştığını vurguladı.

BULGARİSTAN: Dışişleri Bakanı Kristiyan Vigenin, “Komşu dost Türkiye’de şiddetten dolayı endişeliyiz” dedi.

AVRUPA PARLAMENTOSU (AP) YEŞİLLER GRUBU: Türkiye'de demokrasinin daha fazla geriye gitmemesi için uzlaşma ruhunun galip gelmesi gerektiğini bildirdi.

AVRUPA SOSYALİSTLER PARTİSİ (PES): Başkanı Sergey Stanişev ise Taksim Gezi Parkı'ndaki gösterilerde polisin aşırı güç kullanmasını kınadı, medyadaki sansürden endişe duyulduğu belirtti.