Dünya liderleri Türkiye'ye geliyor

Dünya liderleri SİNPAŞ Bosphorus Conference'da bir araya geliyor. Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder 2 Kasım'da SİNPAŞ için Türkiye’de buluşuyor.



Gayrimenkul sektörünün lideri SİNPAŞ, 35.yılında dünyanın önemli liderlerini Bosphorus Conference'ta bir araya getiriyor.



35.Yıl etkinlikleri kapsamında yaz aylarında Julio Iglesias, Michael Bolton ve Gloria Estefan gibi dünya starlarını ağırlayan SİNPAŞ, şimdi de dünya liderlerine ev sahipliği yapacak.



ABD 42. Başkanı ve William J.Clinton Derneği Kurucusu Bill Clinton ve Almanya 7. Başbakanı Gerhard Schröder SİNPAŞ için İstanbul’da buluşacak.



2 Kasım Pazartesi Günü İstanbul Conrad Otel'de gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Başarı İçin Liderlik" temalı Bosphorus Conference’a, Clinton, Schröder, Sinpaş Grubu Başkanı Avni Çelik ve Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Uğur Terzioğlu konuşmacı olarak katılacak.



Bir dönem dünyaya yön veren liderler, yorucu ve zorlayıcı faktörlere rağmen başarılı liderlik hikayelerini katılımcılarla paylaşacak.



Konferansta ayrıca Türkiye’nin jeopolitik önemi ve AB ilişkileri, Türkiye’de modern şehirleşme gibi Türkiye’nin gündemini etkileyecek konular ve Dünya gündemindeki konularla ilgili önemli açıklamalar yapılacak.



Sinpaş’ın TABA VE EPD işbirliği ile gerçekleştirdiği konferansa yaklaşık 900 kişinin katılması bekleniyor.



SİNPAŞ Grubu 35 yaşında



35 yıldır konut sektöründe istikrarlı bir şekilde büyüyen Sinpaş, farklı sosyo-ekonomik statüdeki müşteri gruplarına cevap verebilmek için, farklı mimarilerde ve lokasyonlarda pek çok gayrimenkul geliştirme projesine imza atıyor.



Binlerce aileyi hayallerindeki evlerine kavuşturan SİNPAŞ’ın ses getiren projeleri arasında Marenegro, Sealybria, Avangarden, Rumeli Konakları, Bosphorus City, Lagün, Aqua City 2010 sayılabilir.



Sinpaş, konut sektöründeki gelişimine paralel olarak, 90’lı yıllardan itibaren kurduğu iştirakleriyle birlikte sinerji içinde çalışıyor. Türkiye’nin ilk granit seramik fabrikası Seranit’le Türkiye’deki toplam granit seramik üretiminin yüzde 20 fazlasını tek başına üretiyor ve bunun yüzde 40'ını ihraç ediyor.



Mikron’S ile dünyanın en saf en beyaz kalsitini üretiyor, bunun yüzde 50'sini ihraç ediyor.



Dekor’S ile kişiye ve kuruma özel binlerce dekorasyon projesi tasarlayıp uyguluyor. Vanucci markası ile mutfak ve banyo dolabı üretiminde de büyümeye devam ediyor.



Sinpaş Grubu; yapı, sanayi ve hizmet sektörlerinde her biri konusunda uzmanlaşmış şirketleriyle, fabrikalarıyla, 3500’ü aşkın personeliyle ülke ekonomisine katma değer üretmeye devam ediyor.



TABA nedir?



Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA) 1987 yılında kurulmuş olup, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. 650'den fazla üyesi bulunan Derneğin portfoyünde Türk ve Amerikan şirketlerinin yanı sıra, Avrupa şirketleri de üye olarak yer alıyor.



Derneğin Merkezi İstanbul'da olup, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'da 4 şubesi bulunuyor.