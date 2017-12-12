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Dünya

Dünya liderleri Tek Gezegen Zirvesi'nde buluşuyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dünya Bankası Başkanı Jim Kong Kim ev sahipliğinde dünya liderleri, Paris İklim Değişikl

12 Aralık 2017 16:17

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Fransa\'nın başkenti Paris\'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dünya Bankası Başkanı Jim Kong Kim ev sahipliğinde dünya liderleri, Paris İklim Değişikliği Anlaşması\'nın ikinci yıldönümünde Tek Gezegen Zirve\'sinde buluşuyor.
Paris İklim Değişikliği Anlaşması\'nın ikinci yıl dönümünde Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Tek Gezegen Zirvesi\'nde dünya liderleri ve vatandaşları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dünya Bankası Başkanı Jim Kong Kim ev sahipliğinde gezegenimizdeki ekolojik krizi tartışacak.
Dünya liderleri tarafından iki yıl önce iklim değişikliğiyle mücadele için imzalanan Paris İklim Değişikliği Anlaşma\'sından beri birçok gelişme kaydedildi. Paris Anlaşması kapsamında verilen politik taahhütler ve yenilenebilir enerji alanında son iki yılda yaşanan gelişmeler, fosil yakıtları terk etme konusunda alınan ulusal ve özel sektör kararları ile elektrikli araçlar gibi önemli alanlarda birçok gelişme yaşandı.  
İki yıl önce yürürlüğe konulan Paris İklim Değişikliği Anlaşması\'ndan beri anlaşma çerçevesinde yenilenebilir enerji hedeflerini yükselten ülkelerin sayısı artıyor. Paris Anlaşması çerçevesinde verilen taahhütler, dünyanın en büyük sekiz ekonomisi tarafından tedarik edilen yenilenebilir enerji miktarının önümüzdeki 15 yıl içinde iki misli artacağını gösteriyor. Rakamlara göre sadece Hindistan ve Çin’in taahhütleri bile 2030 yılına kadar dünyanın rüzgar ve güneş kapasitesini ikiye katlayabilir.
Anlaşma kapsamında kaydedilen başka bir gelişme olarak, küresel sermaye fosil yakıt şirketlerini terk ediyor ve düşük karbonlu geleceğe yatırım yapıyor. Yatırımcıların düşük karbonlu bir gelecekte varlıkların atıl duruma düşeceğine dair çekinceleri arttıkça, fosil yakıt şirketlerinden çekiliyorlar. İklim politikalarının değerleri finans dünyasına sirayet etmeye başladı ve çok sayıda yatırımcı fosil yakıt yatırımları Paris Anlaşması hedeflerine ters düştüğü için yatırımlarını geri çekiyor.
 

 

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