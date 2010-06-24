Dünya Liderleri İstanbul'da buluşacak

T24- Türkiye, dünya’nın önemli karar merkezlerinden bir olma yolunda hızla ilerken, “Değişim Liderleri Zirvesi” 2011’de İstanbul’da gerçekleşiyor. Farklı ülkelerde değişime önderlik etmiş liderler, devlet adamları, ruhani liderler, ekonominin küresel aktörleri, akademisyenler, bürokratlar, İstanbul’da buluşuyor.

İstanbul Üniversitesi ve Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı’nın (TÜGAV) birlikte düzenlediği zirvenin ilki 14-15 Mart 2011’de İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Kıtaları ve kültürleri birleştiren Değişim Liderleri Zirvesi ile, dünya liderlerinin her yıl Türkiye’de bir araya geldiği,küresel ve bölgesel işbirliğine yönelik, farklı görüşlerin gündeme getirildiği,dünyanın gelecek öngörülerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı,etkin ve sürekli bir platform oluşmasına olanak sağlanacak.



Zirve, önemli katılımcıları ile, Türkiye’yi Dünya Politikalarının tartışıldığı, sorunların ve çözümlerin müzakere edildiği bir merkez olarak konumlandırmanın yanında sıra farklı inanç, kültür ve milletler ile iç içe bir coğrafyada yer alan ülkemizin, eşsiz bir uzlaşma zemini olma yolunda ilerlediğine vurgu yaparak, Türkiye’nin, küresel ve bölgesel etkinliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış Konuşmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı ilk Zirvenin konukları arasında birçok devlet adamı, dini lider, akademisyen, ekonomist ve iş dünyasının saygın isimleri bulunuyor. Zirvenin kapanış konuşması ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapılacak.