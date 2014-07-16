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Spor

Dünya Kupası'nın sosyal medya şampiyonu Twitter

2014 Dünya Kupası, Twitter’ın gelmiş geçmiş en popüler etkinliği oldu

16 Temmuz 2014 12:27

2014 FIFA Dünya Kupası’nda, Almanya ile Arjantin arasında oynanan final maçı sırasında Twitter ve Facebook kendi aralarında bir yarışa girişti.

Facebook, Dünya Kupası finalinin kullanıcılarından ne kadar ilgi gördüklerinin istatistiklerini açıkladı. Twitter kullacılarının turnuvayla ilgili gönderdiği 672 milyon tweet ile Facebook’u geçti.

Dünya Kupası boyunca toplamda 672 milyon tweet atılırken, rekoru sıra dışı skorla biten Brezilya-Almanya (1-7)  maçı kırdı. Brezilya-Almanya maçında 35,6 milyon tweet atıldı. İkinci sırayı ise Almanya ile Arjantin arasında oynanan final maçı aldı. Bu maçta da 32,1 milyon tweet atıldı.

Turnuva boyunca  en çok tweet atılan an ise Almanya’nın Dünya Şampiyonluğunu ilan ettiği an oldu. Dakika başına tweet bu anda 618.725 olarak gerçekleşti. Mario Götze finalde golü attığı anda ise dakikada  556.499  tweet atıldı.

Tweetlerde en çok ismi geçen oyuncular sıralamasında ise Brezilyalı Neymar birinci oldu. Neymar’ın ardından ikinci sırada Lionel Messi ve üçüncü sırada rakibini ısıran Luis Suarez  yerini aldı.

Dünya Kupası final karşılaşması sırasında Facebook ise 88 milyon kullanıcının 280 milyondan fazla yorum yaptığını ve beğenide bulunduğunu açıkladı.2013′de düzenlenen Super Bowl karşılaşmasında Facebook 240 milyon etkileşim alarak rekor kırmıştı.

2014 Dünya Kupası, Twitter’ın gelmiş geçmiş en popüler etkinliği oldu.

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