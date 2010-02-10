Dünya Kupası'nın son biletler satışa çıktı

T24 - Bu yaz Güney Afrika'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda son kalan 400 bin civarında biletin satışına bugün başlandı.



Ancak futbol turnuvası için Güney Afrika'ya seyahat etmenin maliyetinin yüksek olması, diğer Afrika ülkelerinden seyircileri de kaygılandıran bir faktör.



Dünya Kupası, bu yıl ilk kez bir Afrika ülkesinde organize edilecek.



Dünya futbolunu yöneten Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın yetkilileri, şu ana kadar biletlerin üçte ikisinin satıldığını söylüyor. Yurt dışından seyircilerin aldığı bilet sayısı 1 milyon 200 bini aşmış durumda.



Bu rakam, tur operatörleri, futbol federasyonları ve sponsorlar da dahil edildiğinde iki milyona çıkıyor. Yabancılara tahsis edilen bilet sayısı ise üç milyon.



Güney Afrikalılar şu ana kadar 800 bin bileti satın almış durumda. Fakat diğer Afrika ülkelerinde satışlarda pek hareket yok.



Bu durum da, turnuvanın Afrika'yı kucaklamasını isteyen FIFA'nın gözünden kaçmadı. FIFA; Fildişi Sahili, Kamerun, Nijerya, Gana ve Cezayir'den, Güney Afrika'ya ucuz uçak seferleri düzenleme sözü verdi.



Böylece Afrika ülkelerinin taraftarlarının takımlarını yerinde destekleyebilmesi hedefleniyor. Öte yandan Almanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinde de, bilet satışlarının yavaş ilerlediği bir gerçek.



Bu duruma, havayolu ulaşımının pahalı olmasının ve güvenlik kaygılarının neden olduğu belirtiliyor. Güney Afrika dışında en çok bilet satışı yapılan ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'yı, İngiltere ve Avustralya izliyor.



Dünya Kupası biletleri daha önceki turlarda, başvuranlar arasından çekilişle ücreti karşılığı sahiplerine dağıtılıyordu. Son turda ise ilk başvuruları yapanları, biletlerin de sahibi olacak. Dünya Kupası'nda final ve iki yarı final dâhil toplam 11 maçın ise tüm biletleri satılmış durumda. Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran'da Johannesburg'da Güney Afrika'yla Meksika arasında oynanacak. Johannesburg, 11 Temmuz'da Dünya Kupası'nın final maçına da ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nı geçmişte en çok kazanan ülke Brezilya. Beş şampiyonluğu olan Brezilya'yı, 4 şampiyonlukla İtalya ve 3 şampiyonlukla, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye'yle aynı grupta yer alan Almanya izliyor.



Kupayı Arjantin ve Uruguay ikişer, Fransa ve İngiltere ise birer kez kazandı.



