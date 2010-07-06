Dünya Kupası'nın ilk yarı finali bugün

T24 - Dünya Kupası'nda ilk finalist, bugün Uruguay ile Hollanda arasındaki karşılaşma sonrası belli olacak. 21.30’da başlayacak mücadele öncesi Uruguay'da önemli eksikler bulunuyor.



Dünya Kupası'nda sona adım adım yaklaşılıyor. Turnuvada ilk finalist bugün belli olacak.



Uruguay ile Hollanda yarı final mücadelesinde bugün karşı karşıya gelecek. Cape Town'daki 66 bin seyirci kapasiteli Green Point Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Özbek hakem Ravşan Irmatov yönetecek.





Lugano belli değil



Hollanda ve Uruguay, köklü futbol tarihlerinin en büyük başarılarından birinin altına imza atmak için, Green Point Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Kazanan adını finale yazdıracak.



1930 ve 1950 Dünya Kupaları'nı kazanan Uruguay, 1954 ve 1970'te yarı final oynama başarısı göstermişti. Ancak bu küçük Latin Amerika ülkesinin yakın futbol geçmişi, sevinçlerden ziyade hayal kırıklığı ve hüzünle dolu. Hala geçmişin büyük başarıları ile avunan Uruguay'ın elinde, artık gelecek kuşaklara parlak bir miras bırakma şansı var. Nitekim teknik direktör Oscar Tabarez, "1950 Dünya Kupası’nı kazanan takımın başarısını tekrarlarsak neler olur bilemiyorum. Biz hala o oyuncuları idolümüz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Ancak Uruguay'ın işi, güçlü Hollanda karşısında hiç de kolay olmayacak. Son 3 sezondur Hollanda liginde savunmacıların korkulu rüyası Luiz Suarez, Gana maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle, forvet hattında Forlan'ı yalnız bırakacak. Yaratıcı orta saha oyuncusu Nicolas Lodeiro da, ayağındaki kırık yüzünden forma giyemeyecek. Savunma hattı da sorunlu... Kart cezalısı Jorge Fucile, Hollanda karşısında yok. Çeyrek final maçında sakatlanan Fenerbahçeli Diego Lugano'nun da oynaması şüpheli...



Ve ilginç bir not; Uruguay'ın en golcü ismi Forlan, turnuvadaki tüm gollerini Afrika takımlarına karşı attı. Forlan'ın babası ise 1974 Dünya Kupası'nda, iki ülke arasındaki tek maçta forma giymişti.





Hollanda kazanmaya alıştı



Hollanda da, futbol tarihini şekillendiren büyük hayal kırıklıklarını geride bırakmak istiyor.



Cruyff, Neskeens ve Rep gibi oyuncularla dünyaya "total futbolu" tanıtan ’Portakallar’, 1974 ve 1978 Dünya Kupaları’nda finale kadar yükselmiş; ancak ev sahipleri Almanya ve Arjantin'e boyun eğmişti.



Van Bastenli, Gullitli, Rijkaardlı efsane kadro ise 1988 Avrupa Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşmış; ancak Dünya Kupası'nda başarılı olamamıştı.



Bert Van Marwijk yönetiminde savunma yapmayı da öğrenen Hollanda için, artık Avrupa'nın Latin Amerikalıları demek güç...



Arjen Robben'in geri dönüşüyle daha da güçlenen ’portakallar’, eksik Uruguay karşısında favori...



Wesley Sneijder'in 4 golle sürüklediği Hollanda'nın, Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarını kazanan tek takım olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.







