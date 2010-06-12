Dünya Kupası'nın ilk galibiyeti G. Kore'den 2-0

T24 -

GÜNEY KORE: 2 - YUNANİSTAN: 0

Dünya Kupası heyecanı ikinci gün maçları ile devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında, B Grubu’nda Yunanistan ile Güney Kore, Nelson Madela Bay Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya hızlı giren Güney Kore, Jung Soo Lee ve Ji Sung Park’ın golleriyle Yunanistan’ı 2-0 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.Güney Kore maça daha etkili başlayan taraf oldu. İlk dakikadan itibaren rakip kalede pozisyon üretmeye çalışan ekip, aradığı golü 7. dakikada Jung Soo Lee ile buldu.Golden sonra Yunanistan daha fazla risk alarak rakip kalede etkili olmaya çalışırken, Güney Kore de Avrupa temsilcisinin savunmada yaptığı hataları değerlendirmeye çalıştı. Ancak iki takım da ilk yarıda başka gol bulamazken, soyunma odasına Güney Kore 1-0 üstünlükle gitti.İkinci yarıya da Güney Kore daha iyi başladı. Yunanistan daha fazla risk alarak ileri çıkmak isterken savunmada hatalar yaptı. Karşılaşmanın 52. dakikasında Güney Kore’de sahneye çıkan Ji Sung Park, topu Yunanistan ağlarına göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.Güney Kore farkı 2’ye çıkarttıktan sonra rahatlarken, Yunanistan bu dakikadan sonra rakip kaleye daha etkili gelmeye başladı. Avrupa temsilcisi yüksek toplarla rakip savunmayı aşmaya çalışırken, net pozisyonlar yakalamasına rağmen kaleci Sung Ryong Jung’u geçmeyi başaramadı.Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken, Güney Kore sahadan 2-0 galip ayrıldı. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Güney Kore, 3 puanı cebine koyarken, ikinci tura yükselmek için de önemli bir avantaj yakaladı.Nelson Mandela BayMichael Hester (Yeni Zelanda), Jan-Hendrik Hintz (Yeni Zelanda), Tevita Makasini (Tongo)Jung Sung-ryong - Cha Du-ri, Lee Young-pyo, Cho Yong-hyung, Lee Jung-soo - Kim Jung-woo, Ki Sung-yong (Dk.74 Nam-Il Kim), Park Ji-sung, Lee Chung-yong (Dk.90 1 Jae-Sung Kim) - Park Chu-young (Dk.87 Seung-Yeoul Lee), Yeom Ki-hunAlexandros Tzorvas - Loukas Vyntra, Giourkas Seitaridis, Vassilis Torosidis, Alexandros Tziolis - Avraam Papadopoulos, Giorgos Karagounis (Dk. 46 Christos Patsatzoglou), Kostas Katsouranis, Giorgos Samaras (Dk. 59 Dimitrios Salpingidis) - Angelos Charisteas (Dk.61 Pantelis Kapetanos), Fanis GekasDk. 7 Lee Jung-soo, Dk. 52 Park Ji-sung (Güney Kore)Dk. 56 Torosidis (Yunanistan)