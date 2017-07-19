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Spor

Dünya Kupası'nı kazanan takımdaydı; şimdi internetten kulüp arıyor

Cristian Zaccardo, Linkedin'deki profilinde "Şu anda bonservisim elimde. Fiziksel açıdan iyi durumdayım ve üst düzey futbol oynayabilirim" yazdı

19 Temmuz 2017 01:19

Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nın şampiyonu İtalya'nın kadrosunda yer alan savunma oyuncusu Cristian Zaccardo, profesyonel sosyal ağ Linkedin'de kendisine yeni kulüp arıyor.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deneyimine de sahip 35 yaşındaki Cristian Zaccardo, Linkedin'deki profilinde "Şu anda bonservisim elimde. Fiziksel açıdan iyi durumdayım ve üst düzey futbol oynayabilirim" yazdı.

Kariyerine Bologna'da başlayan, daha sonra AC Milan ve Wolfsburg gibi kulüplerde forma giyen Cristian Zaccardo, İtalya Serie C takımlarından (üçüncü lig) Vicenza'dan ayrılmıştı.

Ayrıca Zaccardo, 2006'da Almanya'daki turnuva sırasında İtalya'nın ABD'yle oynadığı maçta kendi kalesine gol atma talihsizliğini yaşamıştı.

 

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