Dünya Kupası'nı kaldıran Löw, 13 yıl önce Adanaspor'dan nasıl kovuldu?

Dünya Kupası'nı kaldıran Almanya Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Joachim Löw'ü 13 yıl önce kovan Adanaspor'un eski başkanı Çağdaş Ergin “Geldiğim gibi gönderdim. Dünya Kupası'nda Eminim Löw'ün yerine başka bir Alman da bulunsa başarılı olurdu” dedi.

Dünya Kupası’nı kaldıran Almanya Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Joachim Löw, 1999 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırdı. Löw, Aziz Yıldırım'ın başkanlığında göreve getirdiği ilk teknik direktör oldu. 1998-1999 sezonunu Löw yönetiminde sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, sezonun bitimiyle Alman çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. 25 yıl sonra Dünya Kupası ellerinde yükselecek Löw, 2000-2001 yıl sezonunda tekrar Türkiye’ye döndü. Cem Uzan’ın büyük yatırımlar yaptığı Adanaspor’u çalıştırdı. Löw burada da barınamadı ve sezon sonu kulüpten kovuldu.

Löw’u kovan Adanaspor Başkanı Çağdaş Ergin, o dönemi Radikal’den Fatih Yağmur’a anlattı. Ergin'in sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Löw’ün Adanaspor macerası nasıl geçti?

Takımın başına getirildiğinde ben askerdeydim. Kontrat sürecinde ben yoktum. O dönem yönetim kurulundaki arkadaşlar getirmişti. Hikmet Karaman’ın 4. Haftada olaylı bir ayrılığı vardı. Kocaelispor’a gitmişti. Onun üzerine gelmişti Löw. Birkaç tane de yabancı transfer yapmıştı. Açıkçası başarılı olamadı. Löw beyefendi bir insan. Kendisiyle 3 hafta kadar çalıştık.

Neden gönderildi?

Başarısız oldu. Takım zaten küme düştü o sene. Bir sonraki sene Rıdvan Dilmen ile anlaştık. Tekrar lige çıktık.

Löw’ün bugün Dünya Kupasını kaldıran takımın başında olacağını, başarılı olacağını tahmin edebilir miydiniz?

O günün şartlarında tahmin etmezdim. Fenerbahçe macerası da vardı. Söylenecek bir şey yok. Şapka çıkartmak lazım. Adama istikrarlı bir şekilde Alman Milli Takımı’nı çalıştırıyor. İyi takımlar doğru teknik direktörlerle başarılı oluyorlar. Önce iyi bir takım olması gerekiyor. Alman Milli Takımı çok iyi bir takım. Eminim Löw’ün yerine başka bir Alman da bulunsa da başarılı olurdu. Teknik direktörlerin takıma katkısını ben hiçbir zaman yüzde 15’ten fazla görmedim.

Kimin talimatıyla gönderildi?

Kimsenin talimatı yoktu. Takım kötü gidiyordu. Zaten küme düşüyordu. Şehirde ciddi bir tepki vardı. Adanalılar da istemiyordu. Gelişinde ben yoktum, askerdeydim. Döndüğüm süreçte de esasında gelip apar topar adamı gönderen başkan durumunda kaldım. Ama yine de el sıkışarak medeni bir şekilde ayrıldık. Haklarının tamamını verdik.