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BBC Türkçe

Dünya Kupası'nı kaldıran futbolcu LinkedIn'de kulüp arıyor

2006 dünya şampiyonu İtalya'nın kadrosunda yer alan savunma oyuncusu 35 yaşındaki Cristian Zaccardo, profesyonel sosyal ağ LinkedIn'de kendisine yeni kulüp arıyor. Zaccardo, İtalya Serie C takımlarından Vicenza'dan ayrılmıştı.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nın şampiyonu İtalya'nın kadrosunda yer alan savunma oyuncusu Cristian Zaccardo, profesyonel sosyal ağ Linkedin'de kendisine yeni kulüp arıyor.

35 yaşındaki Cristian Zaccardo kariyerine Bologna'da başlamış, daha sonra AC Milan ve Wolfsburg gibi kulüplerde forma giymişti.

Cristian Zaccardo, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deneyimine de sahip.

Zaccardo, İtalya Serie C takımlarından (üçüncü lig) Vicenza'dan ayrılmıştı.

Cristian Zaccardo'nun Linkedin'deki profilinde "Şu anda bonservisim elimde. Fiziksel açıdan iyi durumdayım ve üst düzey futbol oynayabilirim" yazıyor.

Zaccardo, 2006'da Almanya'daki turnuva sırasında İtalya'nın ABD'yle oynadığı maçta kendi kalesine gol atma talihsizliğini yaşamıştı.

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