Dünya kupasından önce olaylar başladı

Ev sahibi Brezilya ile Hırvatistan arasında açılış maçının oynanacağı şehirde, göstericiler ile polis çatıştı. Polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti, CNN Sao Paulo temsilcisinin kolu kırıldı.

Onur Dinçer’in Skorer’de çıkan haberine göre göstericiler Sao Paulo’da Radial Leste otoyolunu trafiğe kapatmak istedi, polis bunun üzerine müdahale etti.

Haberin detayları:

Ülkede aylardır protesto gösterilerini sürdüren muhalif kesimlerin dev turnuva başladığında gösterilerin dozunu artıracakları uyarıları doğru çıktı. Sao Paulo’da Radial Leste otoyolunu trafiğe kapamak isteyen göstericilere polisin biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulunduğu bildirildi.

CNN çalışanının kolu kırıldı

Öte yandan olaylardan basın mensupları da etkilendi. CNN’in Sao Paulo temsilcisi Barbara Arvanitidis’in gösterilerin ortasında kaldığı ve yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Durumu ciddi olan Arvanitidis’in kolunun kırıldığı ifade edildi. CNN Brezilya büro şefi olayların ardından attığı twitte yardımcı olan herkese teşekkürlerini iletti. Brezilya’da göstericiler futbol yerine eğitim, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara harcama yapılmasını talep ediyorlar.