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Spor

Dünya Kupası'ndan Göztepe'ye transfer; sosyal medyadan açıklandı

Sarı-kırmızılı kulüp kendine has espirili bir dille transferi açıkladı

28 Haziran 2018 20:52

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Dünya Kupası'nda boy gösteren Senegalli Lamine Gassama'nın transferini sosyal medya hesabından açıkladı.

İlk olarak, "Biz de yeni transferimizi video ile duyurmak isterdik fakat kendisi şu an Trtspor ekranlarında ülkesi için ter döküyor" şeklinde bir açıklama yaptı ve cümlenin sonuna Senegal bayrağı koydu.

Bu paylaşımın hemen ardından yeni transferin ismini de açıklayan sarı-kırmızılı kulüp şöyle bir açıklama yaptı:

"Senegalli oyuncu Lamine Gassama ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. 28 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası’nın ardından takımımıza katılacak."

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