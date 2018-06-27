Dünya Kupası'ndaki performansı Vida'yı uçurdu: 18 milyon Euro'ya alın!

Dünya Kupası'nda süper bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida'nın finallerden sonra elde tutulması çok zor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; birçok taliplisi olan Hırvat oyuncu konusunda şu ana kadar en istekli ekip ise Premier Lig ekiplerinden Everton. Mavilerin taraftarı, Beşiktaş'ın 18 milyon Euro değer biçtiği Vida'nın alınması için kulübe baskı yapıyor.

Geçen sezon Cenk Tosun'u transfer eden Everton, Vida'yı da renklerine katmak istiyor. İki kulüp arasında menajerler vasıtasıyla sürdürülen görüşmelerde yazılı teklif olmadı.

Bu ortamda Everton taraftarı ise Domagoj Vida'yı başkasına kaptırmamak için yoğun baskı yapıyor.

Sosyal medyadan Vida hakkında, "Mutlaka alınmalı" yorumları yapan taraftarlar, Dünya Kupası'nda yakından izledikleri Hırvat oyuncuyu çok beğendiklerini de belirtiyorlar.

Beşiktaş yönetimi daha önce 13 milyon Euro'luk teklifler sunan İngiliz kulüplerinin, önümüzdeki günlerde rakamı yükseltmesini bekliyor.

Başkan Fikret Orman, Dünya Kupası'nda oynayan Quaresma ve Pepe'ye gelen teklifleri turnuva sonrasında değerlendirmeye hazırlanıyor. Orman, yeni öneriler cazip olursa satışa sıcak bakıyor.