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Spor

Dünya Kupası'ndaki galibiyet sonrası Japon taraftarlar stadyumu temizledi

Polonya'ya yenilen Senegal taraftarı da aynı örnek davranışta bulundu

20 Haziran 2018 15:11

Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı 2-1'lik skorla yenerek şampiyona tarihinde 'bir Güney Amerika ülkesini yenen ilk Asya ülkesi unvanını' alan Japonya takımının taraftarı galibiyet sonrası stadyumda temizlik yaptı. Japon taraftarların bu hareketi büyük takdir gördü.

Rusya'nın Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da yapılan 2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun ilk maçında Kolombiya'yı 2-1'lik skorla mağlup eden ve böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Güney Amerika temsilcisini yenen Asya ülkesi unvanını elde eden Japonya'nın taraftarları maçın ardından stadyumu temizledi.

Japon taraftarların takımlarının zaferlerini kutlarken stadyumda ellerindeki çöp torbalarıyla hummalı bir çalışmaya girdiğinin görüntüleri Twitter ve Youtube'da kullanıcılar tarafından yayımlandı.

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