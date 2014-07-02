Dünya Kupası'nda son çeyrek finalist Belçika

2014 Dünya Kupası ikinci turunda Belçika ile ABD, Fonte Nova Arena'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sonuçlanırken, uzatma dakikalarında ABD'ye 2-1 üstünlük sağlayan Belçika çeyrek final vizesi aldı.





ABD: Howard, Gonzalez, Bradley, Besler, Beasley, Dempsey, Bedoya, Jones, Zusi, Cameron, Johnson

Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Fellaini, Hazard, Mertens, Van Buyten, Origi

Maçın önemli dakikaları

107. dakikada ABD'de oyuna sonradan giren Green'in attığı golle, ABD skoru 2-1 yaptı

104. dakikada Lukaku ceza sahası içine girdi, sol çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti ve Belçika 2-0 öne geçti.

Uzatmaların başında 92. dakikada Lukaku'nun ceza sahası içine girip çektiği şut, kaleci Howard'dan döndü, topla buluşan De Bruyne'nun golüyle Belçika 1-0 öne geçti.

90 dakika 0-0 berabere bitte ve maç uzatmalara gitti.



80. dakikada sağ kanatta Kevin Mirallas topla birlikte son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor. Eden Hazard ceza sahası içerisinde sağ ayağı ile plase bir vuruş yapıyor fakat kaleci Tim Howard bu pozisyonda da başarılı olarak kurtarışını yapıyor.

76. dakikada hızlı gelişen Belçika atağında Divock Origi ara pası ile Kevin Mirallas’ı savunmanın arkasına hareketlendiriyor. Ceza sahası içerisinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Kevin Mirallas sol ayağı ile şutunu çekiyor fakat Tim Howard topu ayağı ile son anda kornere gönderiyor.

74. dakikada orta sahada iyi paslaşmalara sonucu ceza yayının gerisinde topla buluşan Clint Dempsey 25 metre uzaklıktan şutunu çekiyor fakat kaleci Thibaut Courtois önemli bir kurtarışa imza atıyor.

71. dakikada orta alanda topla buluşan Kevin Mirallas topla birlikte yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra ceza sahasına girerken Omar Gonzalez araya girerek topa müdahale ediyor. Divock Origi sağ ayağı ile şutunu çekiyor fakat Tim Howard yine ayakları ile kurtarışa imza atarak takımının yenik duruma düşmesini önlüyor.

60. dakikada sol kanattan gelişen atakta Divock Origi topla birlikte ceza sahası içerisinde son çizgiye iniyor ve altıpasın sol köşesinde bulunan arkadaşı Dries Mertens’i görüyor. Dries Mertens topuk dokunuşuyla şutunu çekiyor fakat top kalenin solundan auta çıkıyor.

57. dakikada orta alanda topla buluşan Marouane Fellaini ceza sahasına hareketlenen Jan Vertonghen’i görüyor. Ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Jan Vertonghen açısı olmamasına rağmen sol ayağı ile şutunu çekiyor fakat kaleci Tim Howard köşeyi iyi kapatarak önemli bir kurtarışa imza atıyor.

48. dakikada ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Kevin De Bruyne sağ ayağının dışıyla penaltı noktasının biraz önünde bulunan arkadaşı Dries Mertens’e ortasını yapıyor. O noktada iyi yükselen Dries Mertens kafa vuruşunu yapıyor fakat Tim Howard topu son anda çelerek kornere gönderiyor.

45. dakikada maçın hakemi Djamel Haimoudi, karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı golsüz eşitlik ile sona erdi.

30. dakikada hızlı gelişen Belçika atağında Dries Mertens orta sahada topla buluştuktan sonra sol tarafta hareketlenen Divock Origi’ye pasını veriyor. Ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Divock Origi topu sağına aldıktan sonra şutunu çekiyor fakat top Omar Gonzalez’e çarparak oldukça yavaşlıyor ve Tim Howard altıpas içerisinde topu kontrol ediyor.

12. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Dries Mertens arka direğe doğru ortasını yapıyor. Arka direkte topla buluşan Marouane Fellaini topu kafa pası ile içeriye çeviriyor fakat A.B.D. defansı araya girerek topu uzaklaştırıyor.

3. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Dries Mertens penaltı noktasına doğru ortasını yapıyor fakat A.B.D. defansı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

2. dakikada Belçika sağ kanattan çok etkili geldi. Taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Dries Mertens ceza sahası önünde hareketlenen Divock Origi’yi görüyor. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Divock Origi kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan şutunu çekiyor fakat kaleci Tim Howard ayaklarıyla topu çıkartarak kornere gönderiyor.