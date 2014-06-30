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Spor

Dünya Kupası heyecanı bugün iki maçla devam ediyor

İkinci tur eşleşmelerinde Fransa ile Nijerya, Almanya ile Cezayir karşı karşıya geliyor

30 Haziran 2014 13:30

Brezilya’da gerçekleşen FIFA 2014 Dünya Kupası’nda grup müsabakalarının ardından başlayan ikinci tur karşılaşmaları bugün de devam ediyor. Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak karşılaşmada Fransa ile Nijerya, 23.00’da ise Almanya ile Cezayir karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası’nda grup maçları tamamlanırken, çeyrek finale kalan dört takım yapılan karşılaşmalarla belli oldu. İkinci turun ilk maçında (28 Haziran 2014) ev sahibi Brezilya, Şili ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada uzatmalarda da gol sesi çıkmazken, penaltılarda gülen taraf 3-2 ile Brezilya oldu.

Aynı gün oynanan ikinci karşılaşmada ise turnuvanın sürpriz takımlarından Kolombiya, İtalyan rakibi Giorgio Chiellini’yi ısırmasının ardından tarihi bir ceza alan Luis Suarez’in takımı Uruguay’ı 2-0’la geçerek adını çeyrek finale yazdıran ikinci takım oldu.

Dünya Kupası’nda ikinci tur heyecanı dün yapılan iki karşılaşmayla devam etti. Son şampiyon İspanya’nın da bulunduğu B Grubu’ndan 9 puanla çıkan Hollanda, turnuvanın öne çıkan takımlarından Meksika ile karşı karşıya geldi. Maçın 88. dakikasına kadar 1-0 geride olan Hollanda ard arda bulduğu gollerle çeyrek finale uzanmayı başardı.

Gecenin ikinci maçında ise Fildişi Sahili’ni son dakika penaltısı ile geçerek adını ikinci tura yazdıran Yunanistan ile, “ölüm grubu” olarak adlandırılan ve İtalya, İngiltere ve Uruguay’ın da bulunduğu D Grubu’ndan 7 puanla lider olarak çıkan Kosta Rika karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 0-0 sonuçlanırken, uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca penaltı sonuçları ile çeyrek final biletini kapan Kosta Rika oldu.

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