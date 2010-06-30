Dünya Kupası'nda son 8 takım

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'Futbola teknoloji girsin mi?' tartışmaları

26 Haziran'da oynanan Uruguay Güney Kore karşılaşmasında 2-1'lik sonuçla gülen taraf Uruguay olurken, Amerika Gana karşılaşmasında yine aynı skorla Gana galip geldi.27 Haziran'da karşı karşıya gelen Arjantin Meksika'yı 3-1 yendi ve çeyrek final bileti alan takım oldu. Almanya ise 4-1 gibi ağır bir skorla İngiltere'yi kupa dışına itti.28 Haziran'daki karşılaşmalarda da Hollanda Slovakya'yı 2-1'lik sonuçla geçerken, Brezilya Şili'yi 3-0 mağlup etti.Eleme turunun son gününde penaltı atışları sonunda Paraguay Japonya'yı 5-3'lük skorla eledi, gecenin son maçında da İspanya Portekiz'i 1-0'la geçti.2 ve 3 Temmuz'da oynanacak çeyrek final karşılaşmalarında Uruguay-Gana, Hollanda-Brezilya, Arjantin-Almanya, Paraguay-İspanya ile eşleştiler.Yarı finalde Uruguay-Gana karşılaşmasının galibiyle Hollanda-Brezilya maçının galibi eşleşirken, Arjantin-Almanya maçını kazanan takımla da Paraguay-İspanya mücadelesini kazanan takımlar eşleşecek.Özellikle 27 Haziran tarihinde oynan Almanya-İngiltere karşılaşması ile patlak veren hakem hatasının arkasından futbola teknoloji girsin mi girmesin mi tartışmaları hakim oldu. İngitere maçın ilk yarısında gerideyken Frank Lampard'ın şutunun kale çizgisini geçmesine rağmen golün verilmemesi tüm dünyada büyük tartışmalara neden oldu.FİFA Başkanı Joseph Blatter'in teknolojinin futbola sokulmamasında kararlı oluşu tartışmaların, "artık futbolu yönetenlerin daha genç isimlerden oluşması" gerektiği yönüne kaydı.Hakem hatalarının engellenememesi ve maçların yayınlarında hakem hatalarının bu görüntülerle belgelenmesi 'futbolda teknoloji' yanlılarının en büyük kozu durumuna geldi.