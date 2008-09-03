Dünya Kupası'nda şike şoku!

2006 Dünya Kupası finallerinde şike yapıldığı iddasına FIFA'dan ' İddiaların gerçekliğini açığa çıkaracağız' yanıtı geldi.



Ekvador Futbol Federasyonu'nun, finallerde oynanan 4 karşılaşmada şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılmasını istemesi üzerine FIFA, bu konunun derinlemesine araştırılacağını kaydetti.



Kanadalı araştırmacı-gazeteci Declan Hill, "The Fix" adlı kitabında, Dünya Kupası sırasında 4 maçın Asya Futbol Mafyası tarafından manipule edildiğini yazmıştı. Ekvador federasyon yetkilileri, çeyrek finaldeki İngiltere-Ekvador maçının da şike olayında adının geçmesi nedeniyle FIFA'ya başvurarak konunun araştırılmasını istedi.



FIFA Başkanı Sepp Blater, özellikle Brezilya-Gana maçının inceleneceğini ve iddiaların gerçekliğinin açığa çıkarılacağını belirtti.İtalya-Gana (2-0), İngiltere-Ekvador (1-0), Brezilya-Gana (3-0) ve İtalya-Ukrayna (3-0) karşılaşmalarının da Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası finallerinde şike yapılan maçlar arasında olduğu iddia edildi.





