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Spor

Dünya Kupası'nda şike şoku!

FIFA, 2006 Dünya Kupası finallerindeki şike iddialarıyla ilgili araştırma başlatacağını açıkladı.

03 Eylül 2008 03:00

2006 Dünya Kupası finallerinde şike yapıldığı iddasına FIFA'dan ' İddiaların gerçekliğini açığa çıkaracağız' yanıtı geldi.

Ekvador Futbol Federasyonu'nun, finallerde oynanan 4 karşılaşmada şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılmasını istemesi üzerine FIFA, bu konunun derinlemesine araştırılacağını kaydetti.

Kanadalı araştırmacı-gazeteci Declan Hill, "The Fix" adlı kitabında, Dünya Kupası sırasında 4 maçın Asya Futbol Mafyası tarafından manipule edildiğini yazmıştı. Ekvador federasyon yetkilileri, çeyrek finaldeki İngiltere-Ekvador maçının da şike olayında adının geçmesi nedeniyle FIFA'ya başvurarak konunun araştırılmasını istedi.

FIFA Başkanı Sepp Blater, özellikle Brezilya-Gana maçının inceleneceğini ve iddiaların gerçekliğinin açığa çıkarılacağını belirtti.İtalya-Gana (2-0), İngiltere-Ekvador (1-0), Brezilya-Gana (3-0) ve İtalya-Ukrayna (3-0) karşılaşmalarının da Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası finallerinde şike yapılan maçlar arasında olduğu iddia edildi.


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