Dünya Kupası'nda şike iddiası: Beraberlik iki takımı da mutlu eder!

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Peru ile Kolombiya arasında oynanan maçta Radamel Falcao'nun Perulu oyuncularla yaşadığı diyalogla ilgili Renato Tapia, Kolombiyalı golcünün kendisini “Skorun iki takıma da yaradığı” konusunda telkin ettiğini söyledi.

beIN SPORTS’un haberine göre Falcao’nun konuştuğu futbolculardan olan Tapia, “Falcao skorlara hakimdi… Bana ‘Beraberliğin 2 takımı da mutlu edeceğini’ söyledi” diye konuştu.

Maçın son dakikalarında 2 takım da birbirinin üzerine gitmeyip orta sahada top çevirdi ve Kolombiya direkt olarak Dünya Kupası bileti alırken; Peru da Yeni Zelanda ile baraj maçları oynamaya hak kazandı.