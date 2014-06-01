Dünya Kupası’nda rüşvet iddiası

Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için FIFA yetkililerine 5 milyon dolara varan ödemeler yaptığını iddia edildi.

Sunday Times'ın haberine göre, eski Katar Futbol Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) eski Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Hammam'ın yapılan ödemelerin arkasında olduğu belirtiliyor.

Bin Hammam ve Katar 2022 organizasyonu, Bin Hammam'ın görevini kötüye kullanarak Katar adına lobi yaptığı iddialarını reddetmişti. Sunday Times'ın ele geçirdiği e-mail yazışmaları ve banka transfer bilgilerinde, 65 yaşındaki Bin Hammam'ın FIFA'da görev yaparken bir yandan da Katar için lobi faaliyetlerinde bulunduğu belirtiliyor.

FIFA başmüfettişi Michael Garcia, Katar'a dair iddialar için bir soruşturma yürütüyor. Yeni iddiaların da bu soruşturmanın bir parçası haline geleceği tahmin ediliyor. Başmüfettiş Garcia, Pazartesi günü Umman'da Katar 2022 organizasyon heyetiyle bir toplantı yapacak. Ancak Sunday Times'ta yer alan haber sonrasında bu toplantının ertelenebileceği de ifade ediliyor.