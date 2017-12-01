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Spor

Dünya Kupası'nda kura çekimi heyecanı

Kura çekimi TSİ 18.00'da başlayacak

01 Aralık 2017 12:55

Bu yaz Rusya’da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası’nda gruplar, bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan ve TSİ 18.00’de başlayacak olan kura çekimine eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya’da katılacak.

Rusya’nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası’nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Dünya Kupası’nda gruplarda mücadele edecek takımların torbaları şöyle:

1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa

2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan

3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran

4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan

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