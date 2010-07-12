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Ekonomi

Dünya Kupası'nda kim ne kadar kazandı?

Dünya Kupası'nda finale kalan İspanya 23, 7 milyon Avro alırken, 2. olan Hollanda 19 milyon Avro alacak.

12 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası'nda finale kalan İspanya 23, 7 milyon Avro alırken, 2. olan Hollanda 19 milyon Avro alacak.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'ya 23,7 milyon Avro ödül verecek.

Kupada 2. olan Hollanda'da FIFA'dan 19 milyon Avro alacak.

FIFA, ayrıca yarı finalde elenen Almanya ve Uruguay'a 15,8'er milyon Avro, çeyrek finalde elenen Arjantin, Brezilya, Gana ve Paraguay'a 14,2'şer milyon Avro ödül verecek.

Kupada 2. turda elenen takımlar 7,1'er milyon Avro, gruplarda elenen takımlar ise 6,3'er milyon Avro alacak.


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