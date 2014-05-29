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Dünya

Dünya Kupası'nda İngiltere zaferi için Hawking formülü

Fizik profesörü Stephen Hawking, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda başarılı olması için olasılıkları inceleyerek bazı tavsiyelerde bulundu

29 Mayıs 2014 00:36

İngiliz Fizik Profesörü Stephan Hawking, Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takımının başarılı olabilmek için izlemesi gereken yolu açıkladı. Daily Mail’de yer alan habere göre, istatiksel verilerle İngiltere için en avantajlı oyun şeklini belirleyen Hawking, menajer Roy Hodgson’a tavsiyelerde bulundu.

İşte Hawking’in tavsiyeleri:

- İngiltere için en iyi oyun formasyonu 4-3-3. 

-Takım her zaman kırmızı giymeli. 

-Sarışın oyuncular penaltı kullanmalı. 

-İngiltere’nin ilk maçını oynayacağı yer Amazon’a yakın olduğu için kazanma oranı 5 puan düşerek %59’a düşer. 

-Maçları Avrupalı hakemler yönetirse İngiltere’nin kazanma ihtimali %63 olur. 

-Penaltıda en yüksek gol olma ihtimali: Sarışın ve kel bir oyuncunun topu üst köşelerden birine göndermesi.

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