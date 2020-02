Dünya Kupası'nda ilk kez son 16'ya kalan yıldızlar

Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,(DHA)

2018 FIFA Dünya Kupası\'nda grup aşaması sona ererken, birçok yıldız oyuncu ilk kez son 16\'ya kalma fırsatı yakaladı.

Rusya\'da düzenlenen ve 14 Haziran\'da başlayan turnuvada bugüne kadar 48 maç oynanırken, grup aşamalarının tamamlanmasının ardından A Grubu\'nda Uruguay ile ev sahibi Rusya, B Grubu\'nda İspanya ile Portekiz, C Grubu\'nda Fransa ile Danimarka, D Grubu\'nda Hırvatistan ile Arjantin, E Grubu\'nda Brezilya ile İsviçre, F Grubu\'nda İsveç ile Meksika, G Grubu\'nda Belçika ile İngiltere ve H Grubu\'nda Kolombiya ile Japonya son 16 turuna yükselmeyi başardı. Dünyanın en iyi 16 takımında yer alan ve turnuvanın en iyi performans gösteren yıldız isimleri, ilk kez milli takım forması ile Dünya Kupası\'nda son 16 turunda mücadele etme fırsatı yakalayacak.

- PHILLIPPE COUTINHO

Geçtiğimiz sezon Liverpool\'dan 120 milyon Euro bonservis ücretiyle Katalan ekibine transfer olan Phillippe Coutinho, kariyerinde ilk defa 7 Ekim 2010\'da İran ile oynanan hazırlık maçında milli formayı giydi. Kadrosunda Neymar, Marcelo, Willian gibi birçok yıldıza rağmen forma şansı bulan sambacı, 2018 Dünya Kupası E Grubu\'nda 2 gol atıp bir de asist yaparak Brezilya\'ya destek oldu. 2014 Dünya Kupası\'nda Brezilya Teknik Direktörü Luiz Felipe Scolari kadroya almadığı için takımda yer bulamayan futbolcu ilk kez, Dunga\'nın teknik direktör olduğu dönemde milli takıma çağrıldı. Brezilyalı oyuncu eğer sakatlanmazsa ilk defa son 16 takım arasında sahne alacak.

- RADAMEL FALCAO

2018 Dünya Kupası H Grubu\'nda mücadele eden Kolombiya\'nın yıldızı Radamel Falcao; Japonya, Polonya ve Senegal\'e karşı mücadele etti. 32 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu yer aldığı 3 maçta bir gol atarak ilk kez son 16\'da mücadele etme imkanı buldu. 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi\'nde gol kralı olan Falcao, bir önceki Dünya Kupası\'na sakatlığından dolayı yetişememişti.

- N\'GOLO KANTE

Katıldığı ilk büyük turnuva olan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda Fransa forması ile bir asist yapan N\'Golo Kante, 2018 Dünya Kupası C Grubu\'nda Fransa\'nın oynadığı tüm maçlarda yer aldı. Fransa\'nın orta sahasında yer alan N\'Zonzi, Pogba ve Tolisso ile forma mücadelesi veren Kante, 91.4 isabetli pas yüzdesiyle ilk kez en iyi 16 ülke arasında boy gösterecek.

- KYLIAN MBAPPE

Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, ilk kez oynadığı Dünya Kupası\'nda, ilk kez grup aşamasını geçen oyuncular arasında yer aldı. 19 yaşındaki futbolcu, 2018 Dünya Kupası C Grubu\'nda Fransa\'nın mücadele ettiği 3 maçta bir gol atarak takımının gruptan çıkmasına yardımcı oldu. Ayrıca Fransız oyuncu geçtiğimiz sezon PSG forması ile Fransa Ligue 1\'de 13 gol ve 8 asist, Şampiyonlar Ligi\'nde ise 4 gol ve 3 asist yaptı.

- GABRIEL JESUS

Bir önceki Dünya Kupası\'nda henüz profesyonel futbolcu olmayan Gabriel Jesus, 2018 Dünya Kupası E Grubu\'nda Brezilya\'nın oynadığı tüm maçlarda yer aldı. 21 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası\'nda oynadığı 3 maçta bir asist yaparak Brezilya\'nın grubunu lider bitirmesine yardım etti. Palmeiras\'ın altyapısından yetişerek Manchester City\'e transfer olan sambacı, ilk kez en iyi 16 takım arasında mücadele edecek.

- HARRY KANE

İngiltere Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu\'nu 2\'nci sırada noktalarken, Harry Kane gösterdiği performansla grup aşamasına damga vurdu. Bitiricilik ve uzaktan şut özellikleriyle kendini gösteren 24 yaşındaki futbolcu, turnuvada oynadığı 2 maçta 5 gol atarak takımının bir üst tura yükselmesinde başrol oynadı ve ilk kez son 16 takım arasında mücadele etme hakkı kazandı.