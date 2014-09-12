Dünya Kupası'nda ilk finalist ABD

İstanbul'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Amerika Birleşik Devletleri oldu. Litvanya karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Birleşik Devletler, sahadan 96-68 galip ayrıldı.

ntvspor.net'in haberine göre, Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri karşısında maça çok agresif başladı. Litvanyalı oyuncular topu her ellerinde aldıklarında potaya gitmeye çalıştı. Amerika'nın faul hakkını da erken doldurması Litvanya'nın sık sık faul çizgisine gitmesini beraberinde getirdi. Ancak kenardan gelen Klay Thompson dengeyi bozan oyuncu oldu. Thompson'ın çok kısa sürede 8 sayı üretmesiyle Birleşik Devletler ilk çeyreği 21-16 önde kapattı.

Thompson 2. çeyrekte de kaldığı yerden devam edince sayı farkı maçın başından bu yana ilk kez çift haneli rakamlara çıktı. Ancak Litvanya'da, turnuvanın başından beri bekleneni veremeyen Kuzminskas sahneye çıktı. Kuzminskas'ın üst üste basketleriyle Litvanya oyunun içinde kaldı. Ancak çeyrek sonunda, Kuzminskas'ın 12 sayılık performansı da, Litvanya'nın soyunma odasına 8 sayı geride gitmesini engelleyemedi.

Birleşik Devletler, Litvanya'nın final hayallerine, 3. çeyreğin ilk 2 dakikası içinde son verdi. James Harden ve Anthony Davis'in de devreye girmesiyle 18-2'lik bir seri ile çeyreği açan Amerika, farkı göz açıp kapayıncaya kadar 24 sayıya taşıdı. Çeyrek sonunda skor tabelası 76-49 Birleşik Amerika'nın üstünlüğünü gösteriyordu.

Litvanya'nın oyundan kopmasıyla son çeyrek, Birleşik Devletler'in turnuva başından bu yana tüm maçlarında olduğu gibi antrenman havasına büründü. Ve Amerika, son derece rahat bir tempoda götürdüğü maçı 96-68 kazanarak adını finale yazdırdı.

Maçın en skorer ismi Birleşik Devletler adına 18 sayı üreten Kyrie Irving'ti. Harden ve Klay Thompson 16'şar sayıyla takım arkadaşlarına destek verdi. Stephen Curry de 13 sayıyla oynadı. Litvanya'da ise Kuzminskas ve Valanciunas 15'şer sayıyla mücadele etti.

Amerika, rakibine ribaundlarda 50-38 üstünlük sağlarken, 24 hızlı hücum sayısı buldu. Türkiye ile oynanan çeyrek final maçında yağmur gibi üçlük atan Litvanya, bu kez 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde 11 ile hücum edebildi.