Dünya Kupası'nda hangi takım ne kadar kazanacak?

FIFA 2018 Dünya Kupası için turnuvaya katılan tüm takımlara toplam 400 milyon Euro ödeyecek. Rusya'da şampiyonluğa ulaşan takım 38, ikinci olan 28, üçüncü olan tamı da 24 milyon doları kasasına koyacak.

Futboldaki astronomik rakamlara ek olarak, oyuncular eşit kaznamayacak. Örneğin, Almanya Futbol Federasyonu, aralık ayında primleri açıklarken, yeniden şampiyon olunması durumunda her bir oyuncunun 350 bin Euro prim alacağını açıkladı. Almanya yarı finale yükseldiği takdirde her bir oyuncu 125 bin Euro'yu cebine koyacak. Çeyrek finalde rakam 75 bin Euro'ya düşecek; ilk turun geçilmesi durumunda ise oyuncular prim alamayacak.

Brezilya'nın Dünya Kupası şampyionluğu her bir oyuncuya 800 bin Euro'luk prim olarak yansıyacak. Şampiyonluğa en çok primin vaat edildiği ülke ise İspanya oldu. İspanyol oyuncular 825 biner Euro kazanabilecek.

Her takım, hazırlanması için turnuva öncesi FIFA'dan 1 milyon 500 biner dolar aldı. Bunlara karşın, Dünya Kupası primleri zaman zaman özellikle de Afrika takımları arasında sıkıntı yaratabiliyor. Örneğin, 2104'te Kamerun Milli Takımı, 61 biner dolarlık primleri az bulmuş ve Berzilya'da düzenlenen turnuvaya katılmama kararı almıştı. Nijerya Milli Takımı ise ödeme alamama korkusuyla antrenmanları boykot etmişti. Ganalı oyuncular ise ödeme yapılmaması nedeniyle bir maça çıkmama tehdidinde bulunmuş, son anda hükümet 3 milyon doları uçakla Brezilya'ya göndererek krizi engellemişti.

Bu kez ne Gana ne de Kamerun Dünya Kupası'nda... Ancak FIFA, Nijerya ve diğer Afrika takımlarına Dünya Kupası öncesi 2'şer milyon Euro ödeyerek, olası kötü sonuçların önüne geçmeyi amaçladı.

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