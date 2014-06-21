Dünya Kupası'nda hakimiyet Latin Amerika'da

Matthew Futterman/Wall Street Journal Türkçe

Dünya Kupası'nda yeni bir gün ve Latin Amerika dünyanın geri kalanını eziyor.

Güney Amerika takımları 1978'den bu yana kendi topraklarında hiç oynamadı ve şimdi bundan istifade ediyorlar. Perşembe günü Kolombiya'nın Brasilia şehrindeki Estadio Nacional stadyumunda binlerce sarı-mavili taraftarın önünde Fildişi Sahili'ni 2-1 yenmesinin ardından Uruguay'ın da İngiltere karşısındaki 2-1'lik zaferi, İngiltere'nin elenmesine yol açtı.

Kolombiya ve Uruguay'ın zaferleri, Şili'nin bir önceki Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya'yı evine göndermesinin tam 24 saat sonrasında geldi.

Güney Amerika cuma gününe kadar yedi maçı kazandı, ikisini kaybetti ve bir kez de berabere kaldı. Latin Amerika, altı takımından beşini nakavt etabına göndermek üzere sağlam bir pozisyona yerleşmiş durumda. İlk maçında İsviçre'ye yenilen Ekvator'un ise kendisini önümüzdeki günlerdeki Fransa maçında göstermesi gerekiyor.

Bu zamana kadar hiçbir Avrupa takımı, Güney Amerika'da oynanan Dünya Kupası'nı kazanmadı. Perşembe günkü yenilginin ardından Latin Amerika'nın hakimiyetine ilişkin konuşan İngiltere milli takımının direktörü Roy Hodgson, tarihi gafın gizemli bir şey olduğunu belirterek, "Avrupalı takımlardan iyi futbol çıkaracakların olacağını düşünüyorum" dedi.

Güney Amerika'nın başarısına dair çok fazla teknik ve duygusal açıklama var. Uzmanlar, Avrupa ve Güney Amerika tohumlarıyla yeşermiş çimlerin, Avrupa'daki futbol sahalarındakilerden daha iri ve kalın olduğunu, bunun da düzgün yüzeylerde harika performans gösteren Avrupa takımlarının işini zorlaştırdığını söylüyor. Başta Manaus olmak üzere, birçok stadyumdaki çim saha yamalı ve kıvrılmalar var. Bu da Avrupa'nın en iyi oyuncularının alışık olduğu yüzeylerden farklı.

Bunun dışında, Dünya Kupası bir kıtada oynandığında, komşu ülkelerin desteği de daha yüksek. FIFA'ya göre Brezilyalılar, biletlerin yüzde 60'ını kendi ülkesinde sattı. Yabancı ülkelerdeki satışlara bakıldığında da, Hispanikler'in yoğun olduğu ABD'de 200 bin, Almanya'da 59 bin ve İngiltere'de 52 bin bilet satılırken, Arjantin 61 bin, Kolombiya 54 bin, Şili ise 39 bin bilet satın aldı.

İlginçtir ki, Latin Amerikalılar'ı en çok zorlayan takımlar da Concacaf olarak bilinen Kuzey ve Orta Amerikalılar oldu. Müsabakaların ilk haftasında Meksika, Brezilya ile berabere kalırken, Costa Rica da Uruguay'ı yenerek, Concacaf ülkelerine üç galibiyet, bir beraberelik ve bir yenilgi getirdi.

Güney Amerika için zafer ilan etmek henüz erken. Ancak 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finale 4 Latin Amerika ülkesi kalırken, yarı finale yalnızca Uruguay çıkabilmişti.