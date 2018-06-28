Dünya Kupası'nda günün programı; grup maçları tamamlanıyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 27 Haziran Çarşamba günü G ve H gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek.
Günün ilk maçları H Grubu'nda Japonya ile Polonya ve Senegal ile Kolombiya arasında oynanacak. Volgograd Stadı'nda oynanacak ve Japonya'nın gruptan çıkma mücadelesi vereceği maça Polonya ise prestij için çıkacak. Karşılaşma 17:00'de başlayacak. Bir diğer 17:00'de başlayacak ve tamamen prestij karşılaşması olan Senegal - Kolombiya maçı ise Samara Arena'da oynanacak. Bu grupta yapılacak üçüncü ve son maçlarda Japonya, Senegal ve Kolombiya, gruptan çıkmak için mücadele verecek.
İşte H Grubu'nda oluşan kritik puan tablosu
Günün son maçları, G Grubu'nda İngiltere ile Belçika ve Panama ile Tunus arasında oynanacak. Kaliningrad Stadı'nda oynanacak ve grubun liderini belirleyecek olan İngiltere - Belçika karşılaşması saat 21:00'de başlayacak. Bir diğer 21:00'de başlayacak ve tamamen prestij karşılaşması olan Panama - Tunus maçı ise Mordovia Arena'da oynanacak.
G Grubu'nda İngiltere ve Belçika son 16 turuna kalması kesinleşti; işte puan durumu
Dünya Kupası'nda güncel skorlar
A Grubu
Rusya 5-0 Suudi Arabistan
Mısır 0-1 Uruguay
Rusya 3-1 Mısır
Uruguay 1-0 Suudi Arabistan
Suudi Arabistan 2-1 Mısır
Uruguay 3-0 Rusya
B Grubu
Fas 0-1 İran
Portekiz 3-3 İspanya
Portekiz 1-0 Fas
İran 0-1 İspanya
İspanya 2-2 Fas
İran 1-1 Portekiz
C Grubu
Fransa 2-1 Avustralya
Arjantain 1-1 İzlanda
Danimarka 1-1 Avustralya
Fransa 1-0 Peru
Avustralya 0-2 Peru
Danimarka 0-0 Fransa
D Grubu
Peru 0-1 Danimarka
Hırvatistan 2-0 Nijerya
Arjantin 0-3 Hırvatistan
Nijerya 2-0 İzlanda
İzlanda 1-2 Hırvatistan
Nijerya 1-2 Arjantin
E Grubu
Kosta Rika 0-1 Sırbistan
Brezilya 1-1 İsviçre
Brezilya 2-0 Kosta Rika
Sırbistan 1-2 İsviçre
İsviçre 2-2 Kosta Rika
Sırbistan 0-2 Brezilya
F Grubu
Almanya 0-1 Meksika
İsveç 1-0 Güney Kore
Güney Kore 1-2 Meksika
Almanya 2-1 İsveç
Meksika 0-3 İsveç
Güney Kore 2-0 Almanya
G Grubu
Belçika 3-0 Panama
Tunus 1-2 İngiltere
Belçika 5-2 Tunus
İngiltere 6-1 Panama
H Grubu
Kolombiya 1-2 Japonya
Polonya 1-2 Senegal
Japonya 2-2 Senegal
Polonya 0-3 Kolombiya