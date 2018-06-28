Dünya Kupası'nda günün programı; grup maçları tamamlanıyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 27 Haziran Çarşamba günü G ve H gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek.

Günün ilk maçları H Grubu'nda Japonya ile Polonya ve Senegal ile Kolombiya arasında oynanacak. Volgograd Stadı'nda oynanacak ve Japonya'nın gruptan çıkma mücadelesi vereceği maça Polonya ise prestij için çıkacak. Karşılaşma 17:00'de başlayacak. Bir diğer 17:00'de başlayacak ve tamamen prestij karşılaşması olan Senegal - Kolombiya maçı ise Samara Arena'da oynanacak. Bu grupta yapılacak üçüncü ve son maçlarda Japonya, Senegal ve Kolombiya, gruptan çıkmak için mücadele verecek.

İşte H Grubu'nda oluşan kritik puan tablosu

Günün son maçları, G Grubu'nda İngiltere ile Belçika ve Panama ile Tunus arasında oynanacak. Kaliningrad Stadı'nda oynanacak ve grubun liderini belirleyecek olan İngiltere - Belçika karşılaşması saat 21:00'de başlayacak. Bir diğer 21:00'de başlayacak ve tamamen prestij karşılaşması olan Panama - Tunus maçı ise Mordovia Arena'da oynanacak.

G Grubu'nda İngiltere ve Belçika son 16 turuna kalması kesinleşti; işte puan durumu

Dünya Kupası'nda güncel skorlar

A Grubu

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

Mısır 0-1 Uruguay

Rusya 3-1 Mısır

Uruguay 1-0 Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 2-1 Mısır

Uruguay 3-0 Rusya

B Grubu

Fas 0-1 İran

Portekiz 3-3 İspanya

Portekiz 1-0 Fas

İran 0-1 İspanya

İspanya 2-2 Fas

İran 1-1 Portekiz

C Grubu

Fransa 2-1 Avustralya

Arjantain 1-1 İzlanda

Danimarka 1-1 Avustralya

Fransa 1-0 Peru

Avustralya 0-2 Peru

Danimarka 0-0 Fransa

D Grubu

Peru 0-1 Danimarka

Hırvatistan 2-0 Nijerya

Arjantin 0-3 Hırvatistan

Nijerya 2-0 İzlanda

İzlanda 1-2 Hırvatistan

Nijerya 1-2 Arjantin

E Grubu

Kosta Rika 0-1 Sırbistan

Brezilya 1-1 İsviçre

Brezilya 2-0 Kosta Rika

Sırbistan 1-2 İsviçre

İsviçre 2-2 Kosta Rika

Sırbistan 0-2 Brezilya

F Grubu

Almanya 0-1 Meksika

İsveç 1-0 Güney Kore

Güney Kore 1-2 Meksika

Almanya 2-1 İsveç

Meksika 0-3 İsveç

Güney Kore 2-0 Almanya

G Grubu

Belçika 3-0 Panama

Tunus 1-2 İngiltere

Belçika 5-2 Tunus

İngiltere 6-1 Panama

H Grubu

Kolombiya 1-2 Japonya

Polonya 1-2 Senegal

Japonya 2-2 Senegal

Polonya 0-3 Kolombiya