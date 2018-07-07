Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 6 Temmuz Cuma günü çeyrek finalin başlayacağı 2 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında son 16 turunda İsviçre'yi eleyen İsveç; penaltılarda Kolombiya'yı eleyen İngiltere ile karşılaşıyor. Samara Arena'da oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Günün ikinci ve son maçında ise son 16 turunda İspanya'yı penaltılarda eleyerek büyük bir sürprize imza atan Rusya; Danimarka'yı penaltılarda eleyen Hırvatistan'la karşılaşıyor. Fisht Olympic Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.

İşte Dünya Kupası çeyrek final programı

Uruguay 0-2 Fransa (6 Temmuz Cuma, Nizhny Novgorod Stadı)

Brezilya 1-2 Belçika (6 Temmuz Cuma, Kazan Arena)

Rusya-Hırvatistan (7 Temmuz Cumartesi, Fisht Stadı)

İsveç-İngiltere (7 Temmuz Cumartesi, Samara Arena)