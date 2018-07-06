Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 6 Temmuz Cuma günü çeyrek finalin başlayacağı 2 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında son 16 turunda Portekiz'i eleyen Uruguay; Arjantin'i eleyen Fransa ile karşılaşıyor. Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Günün ikinci ve son maçında ise son 16 turunda Meksika'yı eleyen Brezilya; son dakikada attığı golle Japonya'yı eleyen Belçika ile karşılaşıyor. Kazan Arena'da oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.

İşte Dünya Kupası çeyrek final programı

Uruguay-Fransa (6 Temmuz Cuma, Nizhny Novgorod Stadı)

Brezilya-Belçika (6 Temmuz Cuma, Kazan Arena)

Rusya-Hırvatistan (7 Temmuz Cumartesi, Fisht Stadı)

İsveç-İngiltere (7 Temmuz Cumartesi, Samara Arena)