Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 2 Temmuz Pazartesi günü son 16 turunda oynanacak 2 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında Meksika, Güney Kore ve Almanya'nın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayan İsveç; Brezilya, Sırbistan ve Kosta Rika'nın bulunduğu E Grubu'nu Brezilya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan İsviçre ile karşılaşıyor. Saint-Petersburg (Krestovsky) Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Günün ikinci ve son maçında ise Japonya, Senegal ve Polonya'nın bulunduğu H Grubu'ndan lider çıkan Kolombiya; Belçika, Tunus ve Panama'nın bulunduğu G Grubu'ndan Belçika'nın ardından ikinci sırada çıkan İngiltere ile karşılaşıyor. Spartak (Otkritie) Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.

Son 16 turunda oynanan ve oynanacak maçların tamamı şöyle:

30.06.18 / 17:00 | Fransa 4-3 Arjantin

30.06.18 / 21:00 | Uruguay 2-1 Portekiz

1.07.18 / 17:00 | İspanya 1-1 Rusya (Penaltılarda 3-4 Rusya kazandı)

1.07.18 / 21:00 | Hırvatistan 1-1 Danimarka (Penaltılarda 3-2 Hırvatistan kazandı)

2.07.18 / 17:00 | Brezilya 2-0 Meksika

2.07.18 / 21:00 | Belçika 3-2 Japonya

3.07.18 / 17:00 | İsveç - İsviçre

3.07.18 / 21:00 | Kolombiya - İngiltere