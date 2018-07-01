Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 1 Temmuz pazar günü son 16 turunda oynanacak 2 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında B Grubu'nu Fas, İran ve Portekiz'in önünde lider tamamlayan İspanya ile, A Grubu'nda Mısır ve Suudi Arabistanı geride bırakan, Uruguay'ın ardından ikinci olan ev sahibi Rusya karşı karşıya gelecek. Lujniki Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Günün ikinci ve son maçında ise Rusya, İzlanda, Nijerya ve Arjantin'li D Grubu'nu lider tamamlayan Hırvatistan; Fransa, Peru ve Avustralya'nın bulunduğu C Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci tamamlayan Danimarka'nın karşısına çıkacak. Nijniy Novgorod Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21:00'da başlayacak.

Son 16 turunda dün iki karşılaşma geride kalırken Fransa, Arjantin'i 4-3 mağlup etti. Uruguay ise Portekiz karşısında 2-1'lik skorla gülen taraf oldu.

Son 16 turunda kalan eşleşmeler şöyle:

1.07.18 / 17:00 | İspanya - Rusya

1.07.18 / 21:00 | Hırvatistan - Danimarka

2.07.18 / 17:00 | Brezilya - Meksika

2.07.18 / 21:00 | Belçika - Japonya

3.07.18 / 17:00 | İsveç - İsviçre

3.07.18 / 21:00 | Kolombiya - İngiltere