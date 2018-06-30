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Spor

Dünya Kupası'nda günün programı

Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

30 Haziran 2018 14:46

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 30 Haziran Cumartesi günü son 16 turunda oynanacak 2 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında Danimarka, Peru ve Avustralya'nın bulunduğu C Grubu'nu lider tamamlayan Fransa; Hırvatistan, Nijerya ve İzlanda'nın bulunduğu D Grubu'nu Hırvatların ardından ikinci sırada tamamlayan Arjantin ile karşılaşıyor. Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Günün ikinci ve son maçında ise Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bulunduğu A Grubu'ndan lider çıkan Uruguay; İspanya, İran ve Fas'ın bulunduğu B Grubu'ndan İspanyolların ardından ikinci sırada çıkan Portekiz'le karşılaşıyor. Fisht Olympic Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.

İşte son 16 turundaki tüm eşleşmeler:

30.06.18 / 17:00 | Fransa - Arjantin 

30.06.18 / 21:00 | Uruguay - Portekiz 

1.07.18 / 17:00 | İspanya - Rusya   

1.07.18 / 21:00 Hırvatistan - Danimarka 

2.07.18 / 17:00 Brezilya - Meksika 

2.07.18 / 21:00 Belçika - Japonya 

3.07.18 / 17:00 İsveç - İsviçre 

3.07.18 / 21:00 | Kolombiya - İngiltere

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