Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 30 Haziran Cumartesi günü son 16 turunda oynanacak 2 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında Danimarka, Peru ve Avustralya'nın bulunduğu C Grubu'nu lider tamamlayan Fransa; Hırvatistan, Nijerya ve İzlanda'nın bulunduğu D Grubu'nu Hırvatların ardından ikinci sırada tamamlayan Arjantin ile karşılaşıyor. Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Günün ikinci ve son maçında ise Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bulunduğu A Grubu'ndan lider çıkan Uruguay; İspanya, İran ve Fas'ın bulunduğu B Grubu'ndan İspanyolların ardından ikinci sırada çıkan Portekiz'le karşılaşıyor. Fisht Olympic Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.

İşte son 16 turundaki tüm eşleşmeler:

30.06.18 / 17:00 | Fransa - Arjantin

30.06.18 / 21:00 | Uruguay - Portekiz

1.07.18 / 17:00 | İspanya - Rusya

1.07.18 / 21:00 | Hırvatistan - Danimarka

2.07.18 / 17:00 | Brezilya - Meksika

2.07.18 / 21:00 | Belçika - Japonya

3.07.18 / 17:00 | İsveç - İsviçre

3.07.18 / 21:00 | Kolombiya - İngiltere