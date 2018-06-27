Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 27 Haziran Çarşamba günü E ve F gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek.
Günün ilk maçları F Grubu'nda Meksika ile İsveç ve Güney Kore ile Almanya arasında oynanacak. Ekaterinburg (Central) Arena'da oynanacak olan Meksika - İsveç karşılaşması saat 17:00'de başlayacak. Bir diğer 17:00'de başlayacak olan Güney Kore - Almanya maçı ise Kazan Arena'da oynanacak. Bu maçlarla birlikte F Grubu'ndaki maçlar da sonlanacak ve gruptan çıkacak olan 2 takım belli olacak.
F Grubu puan durumu
Günün son maçları, E Grubu'nda Sırbistan ile Brezilya ve İsviçre ile Kosta Rika arasında oynanacak. Spartak (Otkritie) Stadı'nda oynanacak olan Sırbistan - Brezilya karşılaşması saat 21:00'de başlayacak. Bir diğer 21:00'de başlayacak olan İsviçre Kosta Rika maçı ise Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak. Bu maçlarla birlikte E Grubu'ndaki maçlar da sonlanacak ve gruptan çıkacak olan 2 takım belli olacak.
E Grubu puan durumu
Dünya Kupası'nda güncel skorlar
A Grubu
Rusya 5-0 Suudi Arabistan
Mısır 0-1 Uruguay
Rusya 3-1 Mısır
Uruguay 1-0 Suudi Arabistan
Suudi Arabistan 2-1 Mısır
Uruguay 3-0 Rusya
B Grubu
Fas 0-1 İran
Portekiz 3-3 İspanya
Portekiz 1-0 Fas
İran 0-1 İspanya
İspanya 2-2 Fas
İran 1-1 Portekiz
C Grubu
Fransa 2-1 Avustralya
Arjantain 1-1 İzlanda
Danimarka 1-1 Avustralya
Fransa 1-0 Peru
Avustralya 0-2 Peru
Danimarka 0-0 Fransa
D Grubu
Peru 0-1 Danimarka
Hırvatistan 2-0 Nijerya
Arjantin 0-3 Hırvatistan
Nijerya 2-0 İzlanda
İzlanda 1-2 Hırvatistan
Nijerya 1-2 Arjantin
E Grubu
Kosta Rika 0-1 Sırbistan
Brezilya 1-1 İsviçre
Brezilya 2-0 Kosta Rika
Sırbistan 1-2 İsviçre
F Grubu
Almanya 0-1 Meksika
İsveç 1-0 Güney Kore
Güney Kore 1-2 Meksika
Almanya 2-1 İsveç
G Grubu
Belçika 3-0 Panama
Tunus 1-2 İngiltere
Belçika 5-2 Tunus
İngiltere 6-1 Panama
H Grubu
Kolombiya 1-2 Japonya
Polonya 1-2 Senegal
Japonya 2-2 Senegal
Polonya 0-3 Kolombiya