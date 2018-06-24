Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 24 Haziran Pazar günü G ve H gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek. Bugün oynanacak maçlarla birlikte ikinci grup maçlarının da tamamı sona ermiş olacak.

Günün ilk maçında İngiltere ile Panama, G Grubu'nun son ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.

İkinci maçta ise, H Grubu'nun ilk ikinci grup karşılaşması olan Japonya - Senegal mücadelesi Ekaterinburg (Central) Arena'da oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Günün son maçı ise H Grubu'nda yer alan Polonya ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. 2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında H Grubu'nun son ikinci maçı olan karşılaşma, Kazan Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

Dünya Kupası'nda güncel skorlar

A Grubu

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

Mısır 0-1 Uruguay

Rusya 3-1 Mısır

Uruguay 1-0 Suudi Arabistan

B Grubu

Fas 0-1 İran

Portekiz 3-3 İspanya

Portekiz 1-0 Fas

İran 0-1 İspanya

C Grubu

Fransa 2-1 Avustralya

Arjantain 1-1 İzlanda

Danimarka 1-1 Avustralya

Fransa 1-0 Peru

D Grubu

Peru 0-1 Danimarka

Hırvatistan 2-0 Nijerya

Arjantin 0-3 Hırvatistan

Nijerya 2-0 İzlanda

E Grubu

Kosta Rika 0-1 Sırbistan

Brezilya 1-1 İsviçre

Brezilya 2-0 Kosta Rika

Sırbistan 1-2 İsviçre

F Grubu

Almanya 0-1 Meksika

İsveç 1-0 Güney Kore

Güney Kore 1-2 Meksika

Almanya 2-1 İsveç

G Grubu

Belçika 3-0 Panama

Tunus 1-2 İngiltere

Belçika 5-2 Tunus

H Grubu

Kolombiya 1-2 Japonya

Polonya 1-2 Senegal