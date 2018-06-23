Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 23 Haziran Cumartesi günü F ve G gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.
Günün ilk maçında Belçika ile Tunus, G Grubu'nun ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Spartak (Otkritie) Stadı'nda oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.
İkinci maçta ise, F Grubu'nun ilk ikinci grup karşılaşması olan Güney Kore - Meksika mücadelesi Rostov Arena Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.
Günün son maçı ise F Grubu'nda yer alan Almanya ile İsveç karşı karşıya gelecek. 2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında F Grubu'nun son ikinci maçı olan karşılaşma, Fisht Olympic Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.
Dünya Kupası'nda güncel skorlar
A Grubu
Rusya 5-0 Suudi Arabistan
Mısır 0-1 Uruguay
Rusya 3-1 Mısır
Uruguay 1-0 Suudi Arabistan
B Grubu
Fas 0-1 İran
Portekiz 3-3 İspanya
Portekiz 1-0 Fas
İran 0-1 İspanya
C Grubu
Fransa 2-1 Avustralya
Arjantain 1-1 İzlanda
Danimarka 1-1 Avustralya
Fransa 1-0 Peru
D Grubu
Peru 0-1 Danimarka
Hırvatistan 2-0 Nijerya
Arjantin 0-3 Hırvatistan
Nijerya 2-0 İzlanda
E Grubu
Kosta Rika 0-1 Sırbistan
Brezilya 1-1 İsviçre
Brezilya 2-0 Kosta Rika
Sırbistan 1-2 İsviçre
F Grubu
Almanya 0-1 Meksika
İsveç 1-0 Güney Kore
G Grubu
Belçika 3-0 Panama
Tunus 1-2 İngiltere
H Grubu
Kolombiya 1-2 Japonya
Polonya 1-2 Senega