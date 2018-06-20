Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 20 Haziran Çarşamba günü A ve B gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında Portekiz ile Fas, B Grubu'nun ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Luzhniki Stadı'nda oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.

İkinci maçta ise, A Grubu'nun ve ikinci grup maçlarının son karşılaşması olan Uruguay - Suudi Arabistan mücadelesi Rostvo Arena Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Günün son maçı ise B Grubu'nda yer alan İran ile İspanya karşı karşıya gelecek. 2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında B Grubu'nun son ikinci maçı olan karşılaşma, Kazan Arena Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

Dünya Kupası'nda güncel skorlar

A Grubu

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

Mısır 0-1 Uruguay

Rusya 3-1 Mısır

B Grubu

Fas 0-1 İran

Portekiz 3-3 İspanya

C Grubu

Fransa 2-1 Avustralya

Arjantain 1-1 İzlanda

D Grubu

Peru 0-1 Danimarka

Hırvatistan 2-0 Nijerya

E Grubu

Kosta Rika 0-1 Sırbistan

Brezilya 1-1 İsviçre

F Grubu

Almanya 0-1 Meksika

İsveç 1-0 Güney Kore

G Grubu

Belçika 3-0 Panama

Tunus 1-2 İngiltere

H Grubu

Kolombiya 1-2 Japonya

Polonya 1-2 Senegal