Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 19 Haziran Salı günü A ve B gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.
Oynanacak karşılaşmalar ile H ve A gruplarında ikinci maçlar tamamlanacak.
Günün ilk maçında Kolombiya ile Japonya, H Grubu'nun ilk maçında 19 Haziran Salı günü karşı karşıya gelecek. Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.
İkinci maçta ise, H Grubu'nun ve ilk grup maçlarının son karşılaşması olan Polonya-Senegal mücadelesi başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.
Günün son maçı ise A Grubu'nda yer alan Rusya ile Mısır karşı karşıya gelecek. 2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında ikinci maçların ilki olan karşılaşma, Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.
Dünya Kupası'nda güncel skorlar
A Grubu
Rusya 5-0 Suudi Arabistan
Mısır 0-1 Uruguay
B Grubu
Fas 0-1 İran
Portekiz 3-3 İspanya
C Grubu
Fransa 2-1 Avustralya
Arjantain 1-1 İzlanda
D Grubu
Peru 0-1 Danimarka
Hırvatistan 2-0 Nijerya
E Grubu
Kosta Rika 0-1 Sırbistan
Brezilya 1-1 İsviçre
F Grubu
Almanya 0-1 Meksika
İsveç 1-0 Güney Kore
G Grubu
Belçika 3-0 Panama
Tunus 1-2 İngiltere