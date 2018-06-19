Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 19 Haziran Salı günü A ve B gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Oynanacak karşılaşmalar ile H ve A gruplarında ikinci maçlar tamamlanacak.

Günün ilk maçında Kolombiya ile Japonya, H Grubu'nun ilk maçında 19 Haziran Salı günü karşı karşıya gelecek. Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.

İkinci maçta ise, H Grubu'nun ve ilk grup maçlarının son karşılaşması olan Polonya-Senegal mücadelesi başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Günün son maçı ise A Grubu'nda yer alan Rusya ile Mısır karşı karşıya gelecek. 2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında ikinci maçların ilki olan karşılaşma, Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

Dünya Kupası'nda güncel skorlar

A Grubu

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

Mısır 0-1 Uruguay

B Grubu

Fas 0-1 İran

Portekiz 3-3 İspanya

C Grubu

Fransa 2-1 Avustralya

Arjantain 1-1 İzlanda

D Grubu

Peru 0-1 Danimarka

Hırvatistan 2-0 Nijerya

E Grubu

Kosta Rika 0-1 Sırbistan

Brezilya 1-1 İsviçre

F Grubu

Almanya 0-1 Meksika

İsveç 1-0 Güney Kore

G Grubu

Belçika 3-0 Panama

Tunus 1-2 İngiltere