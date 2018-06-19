T24 LogoT24 Logo
Spor

Dünya Kupası'nda günün programı

Oynanacak karşılaşmalar ile H ve A gruplarında ikinci maçlar tamamlanacak

19 Haziran 2018 14:00

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 19 Haziran Salı günü A ve B gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Oynanacak karşılaşmalar ile H ve A gruplarında ikinci maçlar tamamlanacak.

Günün ilk maçında Kolombiya ile Japonya, H Grubu'nun ilk maçında 19 Haziran Salı günü karşı karşıya gelecek. Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.

İkinci maçta ise, H Grubu'nun ve ilk grup maçlarının son karşılaşması olan Polonya-Senegal mücadelesi başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. 

Günün son maçı ise A Grubu'nda yer alan Rusya ile Mısır karşı karşıya gelecek. 2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında ikinci maçların ilki olan karşılaşma, Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

Dünya Kupası'nda güncel skorlar

A Grubu

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

Mısır 0-1 Uruguay

B Grubu

Fas 0-1 İran

Portekiz 3-3 İspanya

C Grubu

Fransa 2-1 Avustralya

Arjantain 1-1 İzlanda

D Grubu

Peru 0-1 Danimarka

Hırvatistan 2-0 Nijerya

E Grubu

Kosta Rika 0-1 Sırbistan 

Brezilya 1-1 İsviçre

F Grubu

Almanya 0-1 Meksika 

İsveç 1-0 Güney Kore

G Grubu

Belçika 3-0 Panama

Tunus 1-2 İngiltere

ETİKETLER

RusyaDünya KupasıFIFA 2018MısırJaponyaKolombiyaPolonyaSenegal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24