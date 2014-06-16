Dünya Kupası'nda günün maçı: Almanya-Portekiz

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda bugün Almanya-Portekiz, Nijerya-İran ve Gana-ABD maçlarıyla devam edilecek.

Almanya-Portekiz maçı saat 19:00’da, Nijerya-İran maçı saat 22:00’de ve Gana-ABD maçı da saat 01:00’de başlayacak.

Dünya Kupası: Almanya - Portekiz

Almanya ile Portekiz bugün 2014 Dünya Kupası G Grubu ilk maçıyla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Salvador'daki Arena Fonte Nova'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdevic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kamerunlu Alioum olacak.

İki ülke milli takımının bugüne dek yaptığı 17 resmi ve özel maçta Almanya 9, Portekiz ise 3 kez galip gelirken, 5 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Almanların 25 golüne Portekizliler 16 golle karşılık verdi.

Dünya Kupası'nda tek maç

Almanya ve Portekiz, Dünya Kupası finallerinde bir kez karşı karşıya geldi.

Almanya'da 2006'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında Almanya, Portekiz'i 3-1 mağlup etti.

Stuttgart'ta 8 Temmuz 2006'da yapılan maçta Almanya'nın gollerini Bastian Schweinsteiger (2) ve Petit kendi kalesine atarken, Portekiz'in tek golü Nuno Gomes'ten geldi.

Resmen 9 kez karşılaştılar

Almanya ile Portekiz resmen 9 kez karşılaştı, 8 de özel maç yaptı.

Yapılan 9 resmi maçın 4'ünü "Panzerler" kazanırken, 2'sinde Portekiz galip geldi, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Resmi maçlarda Almanlar 10 gol attı, Portekizliler 9 gol kaydetti.

Yapılan 8 özel maçta ise Almanlar 5 kez, Portekiz ise 1 kez galip geldi, 2 maç ise berabere bitti.

Almanya 100. maçına çıkacak

Dünya kupalarında en çok maç yapan takım unvanını elinde bulunduran Almanya, Portekiz maçıyla finallerdeki 100. maçına çıkıp, "dalya" yapacak.

"Panzerler", eski Batı Almanya ve Almanya olarak katıldıkları 17 Dünya Kupası'nda bugüne dek 99 maç yaptı. Bu karşılaşmalarda 60 galibiyet, 19 beraberlik, 20 de yenilgi alan Almanya, 206 gol atıp, 117 gol yedi.

Almanya, 1954, 1974 ve 1990'da 3 kez dünya kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Portekiz, 6. kez katılıyor

Portekiz, Brezilya 2014 ile dünya kupalarına 6. kez katılma hakkı elde etti.

Dünya kupalarında oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 8 de mağlubiyet alan Portekiz, 39 gol atıp, 22 gol yedi.

Yobo'lu Nijerya İran'la karşılaşıyor

İran ile Nijerya ikinci randevuda... İki ülke milli takımı arasında yapılan tek hazırlık maçını Nijerya kazandı. Nijerya 5, İran ise 4. kez dünya kupasında mücadele ediyor.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda F Grubu’nda mücadele eden İran ile Nijerya tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımı arasında yapılan tek maçı Nijerya kazandı. Afrika ekibi, 28 Ocak 1998'de Hong Kong'da yapılan özel maçta İran'ı 1-0 mağlup etti.

Curitiba kentindeki 38 bin 533 kişi kapasiteli Arena da Baixada’da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Maçı Ekvadorlu hakem Carlos Vera yönetecek. Vera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Lescano ve Byron Romera yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Kolombiyalı Wilmar Roldan üstlenecek.

Nijerya 5. kez

Nijerya, dünya kupalarına 5. kez katılma hakkı elde etti. "Süper Kartallar", kupa tarihinde yaptığı 14 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp, 8 kez mağlup oldu. Afrika ekibi, attığı 17 gole karşılık, kalesinde 21 gol gördü.

Nijerya, daha önce dünya kupasında Asya takımlarıyla bir kez karşılaştı. Nijerya, Güney Kore ile yaptığı karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

İran 4. kez kupada

İran ise 4. kez dünya kupasında mücadele edecek. Asya takımı, finallerde yaptığı 9 maçta sadece 1 kez galip gelirken, 2 beraberlik alıp, 6 kez yenildi. İran, 6 gol atarken, 18 gol yedi. İran, Afrika takımlarıyla daha önce bir kez karşılaştı ve Angola ile berabere kaldı.

Gana, ABD'ye karşı 2-0 önde

İki ülke milli takımları arasında yapılan 2 maçı da Gana kazandı. Son 2 dünya kupasında karşılaşan iki ülke, Brezilya'da da rakip oldu.

Gana ile ABD yapacakları 2014 Dünya Kupası G Grubu ilk maçıyla tarihlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında yapılan 2 maçta da üstün taraf, Gana oldu. Afrika temsilcisi, ABD karşısında yaptığı 2 maçı da kazandı. Gana, Dünya Kupası finallerinde oynanan bu maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

ABD ile Gana arasında Natal'daki das Dunas Stadı'nda oynanacak karşılaşma, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 01.00'de başlayacak. Maçı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. Eriksson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Tahitili Norbert Hauta üstlenecek.

Son 3 dünya kupasında da eşleştiler

Son 2 dünya kupasında karşılaşan Gana ile ABD, Brezilya'da da rakip oldu. İki ülke milli takımları, 2006 Almanya'da E Grubu'nda yer aldı. Gana, grup maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti. Afrika temsilcisi ikinci sırada yer alarak, son 16 takım arasında yer aldı. ABD ise İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin yer aldığı grubu, 1 puanla son sırada tamamladı.

Gana ve ABD son olarak da Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası’nda karşılaştı. Son 16 turundaki karşılaşmanın normal süresi London Donovan ve Kevin Prince Boateng'in attıkları gollerle 1-1 tamamlandı. Gana, uzatma bölümünde Asamoah Gyan'ın golüyle maçtan 2-1 galip ayrılıp, adını çeyrek finale yazdırdı. Böylece Gana, ABD ile tarihinde yaptığı 2 maçı da aynı skorla 2-1 kazandı.

ABD 10, Gana 3. kez katılıyor

ABD, dünya kupası finallerini 10. kez katılırken, Gana ise 3. kez mücadele etme hakkı kazandı. Kuzey Amerika temsilcisi, dünya kupaları tarihinde yaptığı 29 maçın 7’sini kazandı, 5'inde berabere kaldı, 17'sini ise yitirdi. ABD, 32 gol atıp, kalesinde 56 gol gördü. Gana ise yaptığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Afrika temsilcisi 9 gol atıp, 10 gol yedi.

Dünya Kupası'nda dünün sonuçları...