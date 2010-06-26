Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı

T24 -

Grup birincileriyle bir sonraki grubun ikincilerinin ve grup ikincileriyle bir sonraki grubun birincilerinin eşleştiği turnuvada çeyrek finale kalan takımlar 27-28-29 Haziran'da oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.Turnuvaya evsahipliği yapan Güney Afrika, son Dünya Kupası Finalisti Fransa, son şampiyon İtalya'nın elenerek ülkelerini ve turnuva takipçilerini hüsrana uğrattı.Afrika kıtasından sadece Gana'nın gruptan çıkabildiği turnuvada; Güney Amerika'dan 6 ülke Asya'dan 2, Kuzey Amerika'dan 1, Afrika'dan 1 ve Avrupa'dan 6 ülke kupayı almak için mücadele edecek.