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Spor

Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı

Dünya Kupası'nda grup maçları sona ererek son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi. 32 takımın mücadele ettiği grup maçlarında, ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura çıkarak son 16 takım eşleşmelerini oluşturdu.

Grup birincileriyle bir sonraki grubun ikincilerinin ve grup ikincileriyle bir sonraki grubun birincilerinin eşleştiği turnuvada çeyrek finale kalan takımlar 27-28-29 Haziran'da oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.

Turnuvaya evsahipliği yapan Güney Afrika, son Dünya Kupası Finalisti Fransa, son şampiyon İtalya'nın elenerek ülkelerini ve turnuva takipçilerini hüsrana uğrattı.

Afrika kıtasından sadece Gana'nın gruptan çıkabildiği turnuvada; Güney Amerika'dan 6 ülke Asya'dan 2, Kuzey Amerika'dan 1, Afrika'dan 1 ve Avrupa'dan 6 ülke kupayı almak için mücadele edecek.






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