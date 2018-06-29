Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi

Grup aşamasının en golcü oyuncusu Kane

Gol yemeyen tek takım Uruguay

Son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

2018 FIFA Dünya Kupası\'nda grup aşaması, G Grubu\'nda oynanan İngiltere - Belçika ve Panama - Tunus müsabakaları ile sona erdi.

Rusya\'da düzenlenen ve 15 Temmuz\'da başlayan turnuvada bugüne kadar 48 maç oynandı.

Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından A Grubu\'nda Uruguay ile ev sahibi Rusya, B Grubu\'nda İspanya ile Portekiz, C Grubu\'nda Fransa ile Danimarka, D Grubu\'nda Hırvatistan ile Arjantin, E Grubu\'nda Brezilya ile İsviçre, F Grubu\'nda İsveç ile Meksika, G Grubu\'nda Belçika ile İngiltere ve H Grubu\'nda Kolombiya ile Japonya son 16 turuna yükseldi.

Turnuvaya grup aşamasında veda eden takımlar ise son şampiyon Almanya\'nın yanı sıra, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Fas, Peru, Avustralya, Nijerya, İzlanda, Sırbistan, Kosta Rika, Güney Kore, Tunus, Panama, Senegal ve Polonya oldu.

GRUP AŞAMASININ EN GOLCÜ OYUNCUSU KANE

Grup aşamasında en fazla gol atan oyuncu, G Grubu\'nu ikinci sırada noktalayan İngiltere\'nin golcüsü Harry Kane (5) olurken, yine aynı grubun lideri Belçika\'nın yıldızı Romelu Lukaku ve B Grubu\'nu ikinci sırada noktalayan Portekiz\'in dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo 4\'er gol kaydetti.

GOL YEMEYEN TEK TAKIM URUGUAY

Grup aşamasında gol yemeyen tek takım ise Uruguay oldu.

A Grubu\'nda 3\'te 3 yaparak son 16 turuna yükselen ve B Grubu ikincisi Portekiz ile eşleşen Uruguay, 3 maçında da kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı. Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera\'nın kalesinin korduğu Uruguay, ilk maçında Mısır\'ı ve ikinci maçında Suudi Arabistan\'ı 1-0, son maçında ise Rusya\'yı 3-0 mağlup ederek +5 averaj ve 9 puan ile birlikte son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Uruguay, A Grubu\'nda oynadığı 3 maçta da gol yemezken, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatan file bekçisi, Fernando Muslera oldu. Galatasaray\'da forma giyen Muslera, tüm grup maçlarında forma giyip gol yemeyen tek kaleci olmayı başardı.

SON 16 TURUNDAKİ EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

2018 FIFA Dünya Kupası\'na yarın ara verilecek ve bu aranın ardından 30 Haziran\'da son 16 turu start alacak.

Son 16 turundaki eşleşmeler ve program şu şekilde:

- 30 Haziran -

17.00 Fransa - Arjantin

21.00 Uruguay - Portekiz

- 1 Temmuz -

17.00 İspanya - Rusya

21.00 Hırvatistan - Danimarka

- 2 Temmuz -

17.00 Brezilya - Meksika

21.00 Belçika - Japonya

- 3 Temmuz -

17.00 İsveç - İsviçre

21.00 Kolombiya - İngiltere