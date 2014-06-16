Dünya Kupası'nda futbolcuların çıplak fotoğrafları gündemde

Dünya Kupası'nın açılış maçında Brezilya ile oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Hırvatistan bu kez fotoğraf skandalıyla gündemde.

Hırvat Milli Takımı’nın kamp yaptığı otelde oyuncuların çıplak bir şekilde havuza girerken görüntülenmesi büyük yankı uyandırdı. Futbolcular bu fotoğrafların medyada yer alması üzerine Dünya Kupası boyunca röportaj vermeme kararı alırken, teknik direktör Niko Kovac da yaşananlara büyük tepki verdi.

Takımın yıldızları Modric, Lovren ve Corluka’nın bu pozları Hırvatistan’da da büyük şaşkınlığa neden oldu.